"Мама переживает": какую правду раскрыл сын Натальи Сумской

Украинский актер и сын актрисы Натальи Сумской – Вячеслав Хостикоева – поделился, как его мама празднует свои юбилеи.
Как рассказал актер в интервью для OBOZ.UA, громких праздников Сумская не планирует, ведь у нее сейчас совсем другие вещи в приоритете.
"Был один разговор. Точнее, я об этом сказал: "Вот это будет юбилей". А она: "Да, котенок, ну юбилей... и что?" И я понял, что для нее это не про громкость и не про статус. Сейчас вообще изменилось ощущение праздников. Когда-то, в мирные времена, помню, как праздновали отцу 50, 60 лет, это были большие события. А теперь, думаю, если что-то и будет, то камерное, интимное – для своих. Да и если честно, вы когда-нибудь видели громкие празднования юбилеев Натальи Сумской? Хоть когда-то? Вот и я об этом. Она не из тех людей, которые привлекают внимание к себе датами или титулами. Если бы ей хотелось – она могла бы организовать любое празднование. Но ей это не нужно", - поделился Вячеслав.
Также он добавил, что сейчас мысли его мамы больше заняты событиями в Украине.
"Сейчас мама больше переживает не за празднование, а за то, что происходит в стране, на фронте. Ее мысли там. Я стараюсь как-то отвлечь, предложить что-то приятное – даже были мечты поехать куда-то далеко вместе. Не сейчас, когда-то. Но если для человека это не принципиально важно – значит, так и должно быть", - подчеркнул Хостикоев.
О персоне: Наталья Сумская
Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая.
Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).
