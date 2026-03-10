Укр
"Будто смерть идет": Алла Костромичева напугала своим видом на подиуме

Кристина Трохимчук
10 марта 2026, 17:19
Модель впервые за долгое время вернулась на мировые показы.
Алла Костромичева - показ Gucci
Алла Костромичева - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Костромичева

Вы узнаете:

  • Алла Костромичева вышла на подиум для Gucci
  • Почему ее образ обсуждают пользователи сети

Известная украинская модель Алла Костромичева, ставшая популярной благодаря проекту "Топ модель по-украински", снова ворвалась в мир высокой моды. Модель сделала дефиле для бренда Gucci в рамках Миланской недели моды и поразила сеть своим инопланетным образом. Снимки и видео с показа она опубликовала в Instagram.

Новая коллекция Gucci стала знаковой для бренда, потому что это дебют нового креативного директора Демны Гвасалии. Дизайнер, который долгое время работал с Balenciaga, привнес новое видение бренду и создал эксцентричные наряды в духе роскошного минимализма, сексуальности и блеска.

видео дня
Алла Костромичева - Gucci
Алла Костромичева - Gucci / фото: instagram.com, Алла Костромичева

Алла Костромичева прошлась по подиуму в простом, но одновременно дерзком брючном костюме в полоску из черной блестящей ткани. Образ дополнили черная водолазка, туфли-лодочки и сумка.

Но главная фишка образа крылась во внешности самой модели: для показа Костромичевой выбелили брови, сделав их практически незаметными. Визажисты сделали акцент на губах модели с помощью ярко-красной помады.

Алла Костромичева без бровей
Алла Костромичева без бровей / скрин из видео

Но особенное внимание комментаторов привлекли бледность и резкие черты лица модели. Хоть Алла всегда отличалась типажом strong face, который очень ценится на подиумах, в этот раз образ сделал ее скулы еще более выделяющимися, что вызвало шквал комментариев о нездоровом виде Костромичевой.

"Смотришь — будто смерть идет"

"Как из фильма ужасов… Ох эти тренды и мода…"

"Интересно, почему дизайнеры видят Аллу именно в таких образах?"

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что лидер группы "Ot Vinta!" Юрий Журавель, который с лета 2025 года защищает Украину в рядах морской пехоты, впервые вышел на связь после госпитализации. 53-летний артист перенес тяжелый обширный инфаркт и рассказал о своем состоянии.

Также Оля Цибульская прокомментировала спекуляции о своем романе с Дзидзьо, которые годами подогревались таинственностью вокруг ее мужа. Сын звезды Нестор начал задавать матери неудобные вопросы о том, кто на самом деле является его отцом.

О персоне: Алла Костромичева

Алла Костромичева - украинская модель и телеведущая. Карьеру начала в 2006 году. На подиуме представляла такие бренды, как Givenchy, Alexander McQueen, Christian Dior, Nina Ricci, Roberto Cavalli, Hermès, Balenciaga и Valentino, снималась для обложек Harper's Bazaar, Marie Claire и Vogue. С 2019 года - лицо бренда Jean Paul Gaultier. С 2014 года является постоянной ведущей украинского реалити-шоу "Топмодель по-українськи".

