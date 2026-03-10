"Будто смерть идет": Алла Костромичева напугала своим видом на подиуме

Вы узнаете:
- Алла Костромичева вышла на подиум для Gucci
- Почему ее образ обсуждают пользователи сети
Известная украинская модель Алла Костромичева, ставшая популярной благодаря проекту "Топ модель по-украински", снова ворвалась в мир высокой моды. Модель сделала дефиле для бренда Gucci в рамках Миланской недели моды и поразила сеть своим инопланетным образом. Снимки и видео с показа она опубликовала в Instagram.
Новая коллекция Gucci стала знаковой для бренда, потому что это дебют нового креативного директора Демны Гвасалии. Дизайнер, который долгое время работал с Balenciaga, привнес новое видение бренду и создал эксцентричные наряды в духе роскошного минимализма, сексуальности и блеска.
Алла Костромичева прошлась по подиуму в простом, но одновременно дерзком брючном костюме в полоску из черной блестящей ткани. Образ дополнили черная водолазка, туфли-лодочки и сумка.
Но главная фишка образа крылась во внешности самой модели: для показа Костромичевой выбелили брови, сделав их практически незаметными. Визажисты сделали акцент на губах модели с помощью ярко-красной помады.
Но особенное внимание комментаторов привлекли бледность и резкие черты лица модели. Хоть Алла всегда отличалась типажом strong face, который очень ценится на подиумах, в этот раз образ сделал ее скулы еще более выделяющимися, что вызвало шквал комментариев о нездоровом виде Костромичевой.
"Смотришь — будто смерть идет"
"Как из фильма ужасов… Ох эти тренды и мода…"
"Интересно, почему дизайнеры видят Аллу именно в таких образах?"
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что лидер группы "Ot Vinta!" Юрий Журавель, который с лета 2025 года защищает Украину в рядах морской пехоты, впервые вышел на связь после госпитализации. 53-летний артист перенес тяжелый обширный инфаркт и рассказал о своем состоянии.
Также Оля Цибульская прокомментировала спекуляции о своем романе с Дзидзьо, которые годами подогревались таинственностью вокруг ее мужа. Сын звезды Нестор начал задавать матери неудобные вопросы о том, кто на самом деле является его отцом.
Вас может заинтересовать:
- "Это все развод": девушка убитого Комарова получила от него подарок
- "Поднял полмира": MamaRika вырвалась из Дубая и воссоединилась с мужем
- "Сын похож на Дзидзьо": Цибульская сделала признание про отношения с певцом
О персоне: Алла Костромичева
Алла Костромичева - украинская модель и телеведущая. Карьеру начала в 2006 году. На подиуме представляла такие бренды, как Givenchy, Alexander McQueen, Christian Dior, Nina Ricci, Roberto Cavalli, Hermès, Balenciaga и Valentino, снималась для обложек Harper's Bazaar, Marie Claire и Vogue. С 2019 года - лицо бренда Jean Paul Gaultier. С 2014 года является постоянной ведущей украинского реалити-шоу "Топмодель по-українськи".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред