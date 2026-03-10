"Сын похож на Дзидзьо": Цибульская сделала признание про отношения с певцом

Оля Цибульская прокомментировала слухи о романе с Дзидзьо.

Оля Цибульская - роман с Дзидзьо / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Цибульская, скрин из видео

Известная певица Оля Цибульская решила окончательно ответить на спекуляции вокруг ее предполагаемого романа с артистом Дзидзьо. В интервью проекту "Розмова" исполнительница рассказала, как слухи повлияли на жизнь ее сына.

Долгое время в сети обсуждали вероятность того, что сын певицы Нестор мог быть рожден именно от звездного коллеги. Поспособствовало слухам и то, что Ольга долгое время скрывала своего мужа и не показывала его в соцсетях. Артистка призналась, что получала неудобные вопросы от ребенка по поводу его настоящего отца.

Дзидзьо и Оля Цибульская - личная жизнь / фото: instagram.com, Оля Цибульская

"Мой Нестор, он же сейчас в интернете сидит, и как-то говорит: "Мама, а правда, что Дзидзьо мой отец?", а я говорю: "Да, а Зибров моя мама, конечно". Он же умный мальчик, он много читает, я не скрываю от него ничего. Поэтому это не была обдуманная история", — рассказала Цибульская.

По словам певицы, они с Дзидзьо долгое время не виделись и не поддерживали связь. Вновь общаться артисты начали только после того, как встретились на утреннем шоу, которое Ольга вела уже на седьмом месяце беременности. Цибульская подчеркнула, что была очень рада успехам своего коллеги, но люди не поверили, что это было лишь дружеское чувство. Несмотря на пересуды, Дзидзьо поддерживает теплые отношения с семьей звезды, в том числе и с ее мужем.

Оля Цибульская - интервью / скрин из видео

"После клипа "Цьом" это началось. Мы напрямую отвечали на эти вопросы, говорили, что нет, вы себе выдумываете, а потом просто не было смысла что-то объяснять, потому что все равно у Цибульской сын похож на Дзидзьо", — поделилась исполнительница.

Дзидзьо / инфографика: Главред

О персоне: Оля Цибульская Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

