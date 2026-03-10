"Это все развод": девушка убитого Комарова получила от него подарок

Ева Мишалова спровоцировала волну обсуждений в соцсетях.

Ева Мишалова показала подарок на 8 Марта / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ева Мишалова

Вы узнаете:

Ева Мишалова получила букет от покойного парня

Как отреагировали пользователи соцсетей

Девушка Игоря Комарова, которого убили на Бали, блогер Ева Мишалова показала подарок от возлюбленного на 8 Марта.

На своей странице в соцсетях Ева опубликовала фотографию тюльпанов и, по ее словам, это подарок ей от Комарова.

"Знал, что меня нельзя оставить без цветов на 8 марта", - написала Мишалова.

Букет Евы Мишаловой / фото: скрин instagram.com, Ева Мишалова

Такая публикация удивила поклонников знаменитости, ведь тело Игоря нашли еще 26 февраля. Некоторые считают, что Комаров мог преждевременно заказать доставку цветов или же букет девушке привезли друзья или родственники погибшего.

Букет Евы Мишаловой / фото: instagram.com, Ева Мишалова

"Скорее всего просто заранее оформил доставку".

"Может он просто живой, и это все развод, чтобы избежать ответственности?"

"Люди, если бы знакомого вам человека похитили, пытали, убили и расчленили, вы бы могли так спокойно жить, выкладывать цветочки?"

"Сама себе купила и теперь рассказывает", - написали пользователи соцсети.

Еву Мишалову заподозрили во лжи / фото: скрин instagram.com, Ева Мишалова

Сама же Ева пока не рассказала, каким образом она получила букет.

Отметим, как сообщал Главред, ведущий Григорий Решетник опубликовал поздравление с 8 Марта, но ему пришлось оправдываться за него. На своей странице в Threads знаменитость назвал 8 Марта "праздником весны" и пожелал женщинам, чтобы рядом с ними был человек, который сможет обеспечить их генератором, полным баком топлива, подарками и цветами.

А также актер Тарас Цымбалюк удивил поклонников кадрами, на которых поцеловал мужчину. На своей странице в соцсетях знаменитость опубликовал видео, которое было снято в парке.

О персонах: Ева и Эсти Сестры-двойняшки Ева Мишалова и Эсти Рогова стали популярными в TikTok и Instagram, сообщает УНИАН. Они ведут совместный лайфстайл-блог о жизни еврейской семьи из Днепра. Свое первое видео артистки опубликовали весной 2023 года, и всего за год им удалось собрать аудиторию почти в 200 тысяч подписчиков.

