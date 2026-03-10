"Русский шик": дочь Ани Лорак поразила сеть длинными "когтями"

Маникюр дочери предательницы Украины захейтили в сети.

Ани Лорак - дочь певицы захейтили / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Дочь певицы Ани Лорак, которая строит свою карьеру в стране-агрессоре, захейтили в сети из-за ее яркого маникюра, который, по мнению пользователей, не соответствовал ее возрасту. Видео Софии Налчаджиоглу со звездной мамой на красной дорожке было опубликовано в Instagram.

Во время интервью дочь артистки поправляла прическу и демонстрировала свой яркий маникюр. София отрастила длинные ногти, которые покрыла ярко-фиолетовым лаком с блестками. Маникюр должен был гармонировать с баклажановым цветом волос, в который покрасилась подросток.

Маникюр дочери Лорак / скрин из видео

Модные эксперименты 14-летней дочери Ани Лорак вызвали бурю обсуждений в сети. Комментаторы отметили, что девочка выглядит намного старше своего возраста. Софию "состарил" агрессивный макияж с накладными ресницами. Также пользователи задались вопросом, как звездная дочка ходит в школу с таким маникюром.

Как выглядит дочь Ани Лорак / скрин из видео

"Ногти - русский шик"

"Ой, а что с ногтями? Как у динозаврика"

"Типичнейший набор какой-то: ресницы-веер, когти, цвет волос, брекеты… прямо комбо"

"Такие клешни нынче в моде?"

"Девочку покрасили в любимый цвет бабушек"

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

