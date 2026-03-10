Укр
Новый монарх уже через год: принц Уильям готовится принять корону

Анна Подгорная
10 марта 2026, 02:58
Старший сын короля Чарльза III - первый в очереди на британский престол.
Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям сейчас - когда старший сын короля Чарльза III взойдет на престол / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кратко:

  • Принц Уильям уже в 2027 году может стать королем Великобритании
  • Для этого есть несколько существенных причин, убежден журналист Роб Шутер

В британской монархии новый король или королева восходят на престол после смерти своего предшественника. Так было с королем Чарльзом III, который ныне правит в Великобритании.

Тем не менее все чаще появляется информация о том, что сам Чарльз планирует добровольную передачу титула старшему сыну, принцу Уильяму Уэльскому, еще при своей жизни. По данным британского журналиста Роба Шутера, это может произойти уже в следующем году.

видео дня

Причин для появления нового короля есть несколько: болезнь ныне правящего монарха (в феврале 2024 года Чарльзу ІІІ был диагностирован рак - прим. редактора), пошатнувшийся авторитет британской королевской семьи из-за скандала с принцем Эндрю, и тот факт, что последние годы принц Уильям и так взял на себя большую часть обязанностей отца - многие уже воспринимают его, как негласного короля Великобритании. "Его (Уильяма) постоянное присутствие на публике, дипломатические обязательства и твердый подход к семейным отношениям незаметно подкрепили это восприятие", - отмечает Шутер.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям и принцесса Кэтрин Уэльские / ua.depositphotos.com

Принц Уильям - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о неожиданном запрете, который принц Уильям объявил своим троим детям. Венценосные родители строго следят за тем, чтобы их наследники его соблюдали.

Также принц Уильям рассказал, как их дети отреагировали на рак Кейт Миддлтон. Период болезни принцессы Кэтрин оказался непростым для всех членов семьи.

Читайте также:

О персоне: принц Уильям

Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор, принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Чарльза III и его первой жены - Дианы, принцессы Уэльской. Первый наследник британского престола (с 8 сентября 2022 года).

принц Уильям Чарльз III
