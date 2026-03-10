Новый монарх уже через год: принц Уильям готовится принять корону

Старший сын короля Чарльза III - первый в очереди на британский престол.

Принц Уильям сейчас - когда старший сын короля Чарльза III взойдет на престол / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Уильям уже в 2027 году может стать королем Великобритании

Для этого есть несколько существенных причин, убежден журналист Роб Шутер

В британской монархии новый король или королева восходят на престол после смерти своего предшественника. Так было с королем Чарльзом III, который ныне правит в Великобритании.

Тем не менее все чаще появляется информация о том, что сам Чарльз планирует добровольную передачу титула старшему сыну, принцу Уильяму Уэльскому, еще при своей жизни. По данным британского журналиста Роба Шутера, это может произойти уже в следующем году.

Причин для появления нового короля есть несколько: болезнь ныне правящего монарха (в феврале 2024 года Чарльзу ІІІ был диагностирован рак - прим. редактора), пошатнувшийся авторитет британской королевской семьи из-за скандала с принцем Эндрю, и тот факт, что последние годы принц Уильям и так взял на себя большую часть обязанностей отца - многие уже воспринимают его, как негласного короля Великобритании. "Его (Уильяма) постоянное присутствие на публике, дипломатические обязательства и твердый подход к семейным отношениям незаметно подкрепили это восприятие", - отмечает Шутер.

Принц Уильям и принцесса Кэтрин Уэльские / ua.depositphotos.com

О персоне: принц Уильям Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор, принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Чарльза III и его первой жены - Дианы, принцессы Уэльской. Первый наследник британского престола (с 8 сентября 2022 года).

