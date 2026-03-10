Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Сохранение брака невозможно": известный певец развелся с женой

Анна Подгорная
10 марта 2026, 00:49
Александр и Ольга Кварта были вместе 18 лет.
Александр Кварта с женой
Александр Кварта жена - детали развода Александра и Ольги Кварта / коллаж: Главред, фото: facebook.com/kvarta.olga

Читайте больше:

  • Когда развелся Александр Кварта
  • Почему Ольга Кварта подала на развод

Украинский певец и военный Александр Кварта развелся с женой. Поставить точку в 18-летнем романе решила Ольга.

Согласно судебному делу, опубликованному на сайте Единого госреестра судебных решений, заявление было подано в мае 2025 года в Индустриальный районный суд города Харькова. Истица заявила, что "со временем их (с Александром - прим. редактора) семейная жизнь не сложилась, они поняли, что не в состоянии создать хорошую семью из-за разных взглядов на жизнь. Чувство уважения и любви друг к другу утрачено, дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака считает невозможным".

видео дня

В июне дело о разводе Кварты было рассмотрено судом, а уже в июле приобрело законную силу. Решение было опубликовано на сайте "Судова влада України".

Ни Александр, ни Ольга пока не комментируют развод. Также остается неизвестной судьба двоих общих детей бывшей пары - Ивана (2009) и Алексея (2011).

Судовое решение о разводе Александра Кварты
Судовое решение о разводе Александра Кварты / фото: court.gov.ua
Александр Кварта с женой и сыновьями
Александр Кварта с женой и сыновьями / фото: facebook.com/akvarta

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Даша Кацурина впервые публично обратилась к Владимиру Дантесу на фоне слухов об их разрыве. Звездная пара была вместе с 2022 года.

Также украинский певец MELOVIN заговорил о своем психиатрическом диагнозе. В сентябре 2025 года он попал в психиатрическую клинику. Меловин признался, кто из коллег в этот период оказал ему наибольшую поддержку.

Читайте также:

О персоне: Александр Кварта

Александр Кварта - украинский артист, который стал известным благодаря участию в различных талант-шоу. Его харизматичность и особый музыкальный стиль, в частности, в песне "Сеньорита, я влюблен", сделали его популярным певцом в Украине и за ее пределами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

01:54Мир
РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавших

РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавших

22:38Война
"Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

"Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

21:56Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

Вселенная снимает испытания: трем знакам зодиака станет проще уже на этой неделе

Вселенная снимает испытания: трем знакам зодиака станет проще уже на этой неделе

Последние новости

02:17

"Самая красивая девочка в мире" выходит замуж - детали

02:05

Антарктическая загадка раскрыта: таинственное создание веками пряталось во льдах

01:54

Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

01:46

Ольга Сумская избила Виталия Козловского на глазах у мужа

01:24

"До последнего не понимала": известная актриса узнала о беременности случайно

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
01:09

Самый маленький остров мира и его украинский "двойник": где они находятся

00:49

"Сохранение брака невозможно": известный певец развелся с женой

00:17

Кого обойдут отключения: обновленный график для Днепра и области на 10 мартаФото

09 марта, понедельник
23:34

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Реклама
23:27

Григорий Решетник публично унизил женщин - что случилось

23:25

Отключения электроэнергии в Киеве и области: что известно о графиках на 10 марта

23:16

Таинственное окно в "хрущевках" — зачем его делали между кухней и ванной

22:38

РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавшихФотоВидео

22:31

РФ готовит Кинжалы и Искандеры: Жданов назвал, какие города под угрозой обстрела

22:27

Ирина Билык имеет молодого любовника - что известно

22:01

Уксус, сода и отбеливатель: эксперт развенчал популярные мифы о чистоте

21:56

"Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

21:37

Говорили об Украине - Трамп провел переговоры с Путиным, что известно

21:34

Хитрый лайфхак сантехников раскрыт: засор исчезнет в мгновение ока

21:32

Путин может поставить Трампу жесткое условие по Украине: в США предупредили о риске

Реклама
21:26

Эту ошибку совершает большинство: где категорически нельзя хранить яйца в холодильнике

20:58

Весенняя защита сада: эксперт рассказал, чем и когда провести первую обработкуВидео

20:36

Одна ошибка в настройках — и хакеры в домашней сети: как защитить роутерВидео

20:30

Как сделать аксессуар центром образа — главные модные хитрости года

20:09

Громкий скандал в УПЛ: Полесье требует проверки арбитров, что произошло на поле

20:01

Как правильно сеять капусту на рассаду - сроки и важные нюансы

19:35

Мини-арбузы на грядке: как вырастить мексиканский огурец и в чем его особенностьВидео

19:22

Россия хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины: что задумали

19:21

Дизель неуклонно дорожает: эксперт спрогнозировал новые цены на АЗС

19:10

РФ изменила тактику ударов: Коваленко раскрыл замысел Путинамнение

18:58

Почему лучше не надевать черные носки в самолет: стюард удивил ответом

18:39

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССРВидео

18:35

Отношения, у которых нет будущего: 3 сигнала, которые большинство игнорирует

18:33

Соберете все комплименты: рецепт "золотого" кулича, от которого не оторваться

18:21

Угроза ядерного удара РФ по странам НАТО: раскрыт сценарий ответа США

18:12

Новый раунд переговоров: где и когда могут встретиться Украина, РФ и США

17:58

Как вернуть блеск раковинам и кранам: неожиданное средство, которое работает безотказно

17:56

Враг прорвал границу на новом участке фронта: число оккупированных сел растет

17:44

Украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации на год - Зеленский подписал закон

17:30

Сорняки пропадут навсегда: один простой способ действует буквально на глазахВидео

Реклама
17:10

"Не имеет стопов, когда употребляет": экс-жена Остапчука сообщила о насилии

17:02

Будет большой урожай вкусных ягод: чем следует подкормить кусты смородины весной

16:57

Солнце пригреет до +16 градусов: погода вот-вот порадует тернополян теплом

16:41

"Укрзализныця" не проводила расследование в отношении экс-детективов НАБУ, связываемых с убытками на 78 млн грн, – эксперт

16:39

Кацурина впервые публично обратилась к Дантесу на фоне слухов об их разрыве

16:35

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

16:31

"Ценой жизни": погиб Герой Украины, комбриг 39-й бригады тактической авиации Довгач

16:30

"Обнулить экспорт нефти РФ": раскрыт кошмарный для Кремля сценарий

16:26

Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 10 марта

16:20

Как сказать по-украински "дурной тон" и "дурной вкус": большинство ошибается

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять