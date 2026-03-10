"Сохранение брака невозможно": известный певец развелся с женой

Читайте больше:
- Когда развелся Александр Кварта
- Почему Ольга Кварта подала на развод
Украинский певец и военный Александр Кварта развелся с женой. Поставить точку в 18-летнем романе решила Ольга.
Согласно судебному делу, опубликованному на сайте Единого госреестра судебных решений, заявление было подано в мае 2025 года в Индустриальный районный суд города Харькова. Истица заявила, что "со временем их (с Александром - прим. редактора) семейная жизнь не сложилась, они поняли, что не в состоянии создать хорошую семью из-за разных взглядов на жизнь. Чувство уважения и любви друг к другу утрачено, дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака считает невозможным".
В июне дело о разводе Кварты было рассмотрено судом, а уже в июле приобрело законную силу. Решение было опубликовано на сайте "Судова влада України".
Ни Александр, ни Ольга пока не комментируют развод. Также остается неизвестной судьба двоих общих детей бывшей пары - Ивана (2009) и Алексея (2011).
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Даша Кацурина впервые публично обратилась к Владимиру Дантесу на фоне слухов об их разрыве. Звездная пара была вместе с 2022 года.
Также украинский певец MELOVIN заговорил о своем психиатрическом диагнозе. В сентябре 2025 года он попал в психиатрическую клинику. Меловин признался, кто из коллег в этот период оказал ему наибольшую поддержку.
Читайте также:
- "Не имеет стопов, когда употребляет": экс-жена Остапчука сообщила о насилии
- Ирина Билык имеет молодого любовника - что известно
- Григорий Решетник публично унизил женщин - что случилось
О персоне: Александр Кварта
Александр Кварта - украинский артист, который стал известным благодаря участию в различных талант-шоу. Его харизматичность и особый музыкальный стиль, в частности, в песне "Сеньорита, я влюблен", сделали его популярным певцом в Украине и за ее пределами.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред