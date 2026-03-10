"Сохранение брака невозможно": известный певец развелся с женой

Александр и Ольга Кварта были вместе 18 лет.

Александр Кварта жена - детали развода Александра и Ольги Кварта / коллаж: Главред, фото: facebook.com/kvarta.olga

Когда развелся Александр Кварта

Почему Ольга Кварта подала на развод

Украинский певец и военный Александр Кварта развелся с женой. Поставить точку в 18-летнем романе решила Ольга.

Согласно судебному делу, опубликованному на сайте Единого госреестра судебных решений, заявление было подано в мае 2025 года в Индустриальный районный суд города Харькова. Истица заявила, что "со временем их (с Александром - прим. редактора) семейная жизнь не сложилась, они поняли, что не в состоянии создать хорошую семью из-за разных взглядов на жизнь. Чувство уважения и любви друг к другу утрачено, дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака считает невозможным".

В июне дело о разводе Кварты было рассмотрено судом, а уже в июле приобрело законную силу. Решение было опубликовано на сайте "Судова влада України".

Ни Александр, ни Ольга пока не комментируют развод. Также остается неизвестной судьба двоих общих детей бывшей пары - Ивана (2009) и Алексея (2011).

Судовое решение о разводе Александра Кварты / фото: court.gov.ua

Александр Кварта с женой и сыновьями / фото: facebook.com/akvarta

О персоне: Александр Кварта Александр Кварта - украинский артист, который стал известным благодаря участию в различных талант-шоу. Его харизматичность и особый музыкальный стиль, в частности, в песне "Сеньорита, я влюблен", сделали его популярным певцом в Украине и за ее пределами.

