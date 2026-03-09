"На антидепрессантах": MELOVIN заговорил о своем психиатрическом диагнозе

MELOVIN рассказал о борьбе с психиатрическим диагнозом.

Melovin - диагноз / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Melovin

Что случилось с MELOVIN

Кто из украинских звезд поддержал его в больнице

Известный украинский певец MELOVIN рассказал о сложном периоде своей жизни, когда он оказался в психиатрической больнице. В комментарии программе "Ближче до зірок" артист раскрыл, кто из украинских звезд поддержал его после диагноза.

В сентябре 2025 года MELOVIN поделился информацией, что находится в психбольнице. Тогда исполнителю поставили диагноз генерализованное тревожное расстройство и тяжелый депрессивный эпизод. Во время лечения певца поддержала звездная коллега Анна Тринчер. По словам MELOVIN, артистка прислала ему подарки и дала важный совет, который помог ему бороться с болезнью.

"То, что сделала Аня Тринчер, когда я лежал в психбольнице после панического расстройства, было так щемяще и трогательно. Аня была первой, кто отреагировал. Она прислала пакет с благовониями, палочками. Первая мне сказала удалить соцсети и ничего не читать", — поделился музыкант.

Анна Тринчер поддержала Melovin / cкриншот YouTube

MELOVIN заверил, что не останется в долгу перед Тринчер и обязательно поможет ей в ответ, когда появится такая необходимость. Певец признался, что они с Анной не общаются каждый день, но артист всегда остается на связи и называет звезду важным человеком в его жизни.

"Хоть мы и не общаемся каждый день, но для меня Аня — это близкий человек. Если ей что-то будет нужно, я всегда тот, кто возьмет трубку в четыре утра и в два ночи", — рассказал MELOVIN.

Melovin о психологическом состоянии / cкриншот YouTube

Музыкант признался, что его ментальное здоровье до сих пор окончательно не оправилось, но он чувствует улучшение состояния и продолжает лечение.

"Я стрессирую, поэтому я на антидепрессантах, у меня есть врач-психиатр. Я всегда стараюсь держать себя в тонусе, ведь должен быть тем маяком, который светит для других в самые темные времена. Я хожу в нормальном состоянии, не впадаю в депрессивные эпизоды. У меня прекратились панические атаки", — прокомментировал MELOVIN.

MELOVIN / инфографика: Главред

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

