Тина Кароль публично послала Ани Лорак: "Я очень хотела это сказать"

Известная певица Тина Кароль решила публично ответить на обвинения предательницы Украины Ани Лорак. Видео с речью певицы во время концерта в Одессе появилось в TikTok.
Ранее Лорак прозрачно намекнула на то, что именно Тина Кароль хотела выжить ее из украинского шоу-бизнеса и приложила к этому все усилия. Украинская артистка не осталась в долгу и ответила на заявления запроданки.
"Очень легко правой рукой брать российские рубли, а левой вытирать слезы, что не пускают в страну. Я очень хотела это сказать", — высказалась Кароль со сцены.
На этом певица не остановилась и под бурные аплодисменты зала показала Лорак средний палец. Речь Тина символично произнесла как подводку к песне "Україна — це ти".
Ани Лорак интервью — что сказала про Тину Кароль
В контексте обсуждения своего ухода с украинской сцены Ани Лорак подтвердила догадки о конкуренции с Тиной Кароль. Артистка фактически согласилась с мнением режиссера Олега Боднарчука о том, что именно Кароль могла быть главным лоббистом ее "устранения" из отечественного шоу-бизнеса. По словам Лорак, эти обвинения "не беспочвенны", так как она лично ощутила на себе мощную информационную лавину, организованную против нее на уровне всей страны.
О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
