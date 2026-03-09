Тина Кароль публично послала Ани Лорак: "Я очень хотела это сказать"

Певица показала нецензурный жест после речи, адресованной Ани Лорак.

Тина Кароль ответила на обвинения Ани Лорак

Известная певица Тина Кароль решила публично ответить на обвинения предательницы Украины Ани Лорак. Видео с речью певицы во время концерта в Одессе появилось в TikTok.

Ранее Лорак прозрачно намекнула на то, что именно Тина Кароль хотела выжить ее из украинского шоу-бизнеса и приложила к этому все усилия. Украинская артистка не осталась в долгу и ответила на заявления запроданки.

"Очень легко правой рукой брать российские рубли, а левой вытирать слезы, что не пускают в страну. Я очень хотела это сказать", — высказалась Кароль со сцены.

На этом певица не остановилась и под бурные аплодисменты зала показала Лорак средний палец. Речь Тина символично произнесла как подводку к песне "Україна — це ти".

Ани Лорак интервью — что сказала про Тину Кароль

В контексте обсуждения своего ухода с украинской сцены Ани Лорак подтвердила догадки о конкуренции с Тиной Кароль. Артистка фактически согласилась с мнением режиссера Олега Боднарчука о том, что именно Кароль могла быть главным лоббистом ее "устранения" из отечественного шоу-бизнеса. По словам Лорак, эти обвинения "не беспочвенны", так как она лично ощутила на себе мощную информационную лавину, организованную против нее на уровне всей страны.

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

