"Мама делает все": сын Сумской раскрыл правду о своей сестре-затворнице

Украинский актер и сын актрисы Натальи Сумской – Вячеслав Хостикоев – рассказала о родной сестре Дарье Мамай.
Отметим, Дарья ранее была актрисой дубляжа, но ушла их профессии и сейчас занимается воспитанием дочери.
В интервью oboz.ua Хостикоев не скрыл, что его сестре сейчас тяжело и ей помогает мама.
"Она какое-то время работала в дубляже, и у нее были действительно хорошие работы. Просто жизнь иногда расставляет свои акценты. Случаются периоды истощения, моменты, когда может банально не хватить внутреннего ресурса. И тогда человек как бы отходит в сторону - так складывается. Мне всегда хотелось, чтобы она была счастлива и занималась тем, что приносит ей радость. Сейчас воспитывает дочь. Как всем, ей непросто - особенно в нынешних реалиях, особенно на левом берегу Киева, где они с дочкой живут", - отметил актер.
Также он пожелал, чтобы Мамай нашла в себе силы и, возможно, вернулась бы в профессию.
"Я очень хочу, чтобы Даша нашла в себе силы двигаться вперед, возвращаться к своим мечтам. Но в конце концов, все зависит от нее самой. Можно создать любые условия, помогать, поддерживать - мама делает все, что может. Но окончательный импульс должен родиться внутри самого человека. Искренне верю, что наступит момент, когда Дарья почувствует, что хочет вернуться - в карьеру, в наш театральный, сериальный, дубляжный мир", - добавил Вячеслав.
Напомним, Дарья ушла из профессии, когда вышла замуж, но ее муж умер.
О персоне: Вячеслав Хостикоев
Вячеслав Хостикоев - украинский актер театра, кино и озвучки. Служит в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко (с 2017 года). Сын актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева, племянник Ольги Сумской. Известен ролями в фильмах "Скажене весілля", "Тільки диво", "Час іти, час повертатись" и пр.
