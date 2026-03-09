"Мама делает все": сын Сумской раскрыл правду о своей сестре-затворнице

Вячеслав Хостикоев верит, что у его сестры все наладится.

https://stars.glavred.info/mama-delaet-vse-syn-sumskoy-raskryl-pravdu-o-svoey-sestre-zatvornice-10747268.html Ссылка скопирована

Вячеслав Хостикоев заговорил о старшей сестре / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вячеслав Хостикоев

Вы узнаете:

Вячеслав Хостикоев рассказал о непубличной сестре

Чем она сейчас занимается

Украинский актер и сын актрисы Натальи Сумской – Вячеслав Хостикоев – рассказала о родной сестре Дарье Мамай.

Отметим, Дарья ранее была актрисой дубляжа, но ушла их профессии и сейчас занимается воспитанием дочери.

видео дня

В интервью oboz.ua Хостикоев не скрыл, что его сестре сейчас тяжело и ей помогает мама.

"Она какое-то время работала в дубляже, и у нее были действительно хорошие работы. Просто жизнь иногда расставляет свои акценты. Случаются периоды истощения, моменты, когда может банально не хватить внутреннего ресурса. И тогда человек как бы отходит в сторону - так складывается. Мне всегда хотелось, чтобы она была счастлива и занималась тем, что приносит ей радость. Сейчас воспитывает дочь. Как всем, ей непросто - особенно в нынешних реалиях, особенно на левом берегу Киева, где они с дочкой живут", - отметил актер.

Дарья Мамай / фото: скрин видео

Также он пожелал, чтобы Мамай нашла в себе силы и, возможно, вернулась бы в профессию.

"Я очень хочу, чтобы Даша нашла в себе силы двигаться вперед, возвращаться к своим мечтам. Но в конце концов, все зависит от нее самой. Можно создать любые условия, помогать, поддерживать - мама делает все, что может. Но окончательный импульс должен родиться внутри самого человека. Искренне верю, что наступит момент, когда Дарья почувствует, что хочет вернуться - в карьеру, в наш театральный, сериальный, дубляжный мир", - добавил Вячеслав.

Вячеслав Хостикоев / фото: instagram.com, Вячеслав Хостикоев

Напомним, Дарья ушла из профессии, когда вышла замуж, но ее муж умер.

Наталья Сумская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, жена украинского известного певца Виктора Павлика – блогер Екатерина Репяхова – рассказала, что не планирует рожать второго ребенка. На своей странице в соцсетях Екатерина объяснила свое решение.

А также известная ведущая Леся Никитюк рассказала о том, что ее мама Екатерина Петровна отпраздновала 70-летие. На своей странице в соцсетях знаменитость поздравила родного человека.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Вячеслав Хостикоев Вячеслав Хостикоев - украинский актер театра, кино и озвучки. Служит в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко (с 2017 года). Сын актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева, племянник Ольги Сумской. Известен ролями в фильмах "Скажене весілля", "Тільки диво", "Час іти, час повертатись" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред