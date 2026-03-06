"Как последняя тряпка": Леся Никитюк растрогала в день рождения мамы

Кратко:
- Леся Никитюк поздравила свою маму с днем рождения
- Ведущая показала фото родителей
Украинская известная ведущая Леся Никитюк рассказала о том, что ее мама Екатерина Петровна празднует 70-летие.
На своей странице в соцсетях знаменитость поздравила родного человека.
"А кому это сегодня 18? Целый день будут сюрпризы, а завтра уже концертная программа. Сижу, раскисшая, как последняя тряпка. Не верится, что мамочке 70 лет", - отметила Леся.
Отметим, Никитюк показала подарки для именинницы и много цветов, которые получила Екатерина Петровна.
"Мои пупсики", - написала Леся на фото родителей.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певец Олег Михайлюта, который выступает под псевдонимом Фагот, и дизайнер Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений. Оказывается, дизайнер стала новой героиней YouTube-проекта Марички Падалко, но перед выходом выпуска ведущая опубликовала признание Ольги.
А также юмористка и актриса Елена Кравец поделилась тем, как изменилась ее жизнь. В интервью Маше Ефросининой юмористка отметила, что не желает делиться информацией об отношениях с мужем Сергеем.
Вас может заинтересовать:
- "Настоящая любовь": Камалия впервые показала своего избранника
- "Сюрприз": Михаил Хома сделал признание о переменах в личной жизни
- "Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред