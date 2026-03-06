Укр
"Как последняя тряпка": Леся Никитюк растрогала в день рождения мамы

Элина Чигис
6 марта 2026, 16:02
Леся Никитюк не сдержала эмоций в важный день.
Леся Никитюк
Леся Никитюк показала свою маму / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Кратко:

  • Леся Никитюк поздравила свою маму с днем рождения
  • Ведущая показала фото родителей

Украинская известная ведущая Леся Никитюк рассказала о том, что ее мама Екатерина Петровна празднует 70-летие.

На своей странице в соцсетях знаменитость поздравила родного человека.

видео дня

"А кому это сегодня 18? Целый день будут сюрпризы, а завтра уже концертная программа. Сижу, раскисшая, как последняя тряпка. Не верится, что мамочке 70 лет", - отметила Леся.

Мама Леси Никитюк
Мама Леси Никитюк / фото: скрин instagram.com, Леся Никитюк

Отметим, Никитюк показала подарки для именинницы и много цветов, которые получила Екатерина Петровна.

"Мои пупсики", - написала Леся на фото родителей.

Родители Леси Никитюк
Родители Леси Никитюк / фото: скрин instagram.com, Леся Никитюк
Леся Никитюк
Леся Никитюк / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, певец Олег Михайлюта, который выступает под псевдонимом Фагот, и дизайнер Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений. Оказывается, дизайнер стала новой героиней YouTube-проекта Марички Падалко, но перед выходом выпуска ведущая опубликовала признание Ольги.

А также юмористка и актриса Елена Кравец поделилась тем, как изменилась ее жизнь. В интервью Маше Ефросининой юмористка отметила, что не желает делиться информацией об отношениях с мужем Сергеем.

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

