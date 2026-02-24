"Закрылся 4-й год": жених-воин Леси Никитюк показал "боевые" фото

Вы узнаете:
- Как жених Леси Никитюк отреагировал на четвертую годовщину полномасштабной войны
- Как Дмитрий Бабчук провел последние 9 лет
Жених известной ведущей Леси Никитюк Дмитрий Бабчук обратился к украинским воинам, с которыми уже долгое время защищает страну. В своем Instagram военнослужащий опубликовал снимки с боевых будней.
Как известно, Бабчук принял решение строить военную карьеру в 20 лет — в 2016 году он ушел в армию и принимал участие в АТО. Уже в 2018 году Дмитрий стал морским пехотинцем, а вскоре вошел в состав 73-го отдельного морского центра ССО.
В годовщину полномасштабного вторжения военный показал свой путь в украинской армии и напомнил подписчикам, что многие смельчаки защищают родину с начала российской агрессии в 2014 году.
"Начался 5 год полномасштабного вторжения, но не забывайте то, что кто-то стоит на обороне нашей страны с 2016-го года, как это сделал я и мои друзья, а кто-то - вообще с 2014-го и по настоящее время. Уважение каждому и фарта", — пожелал украинским защитникам Бабчук.
Он также поделился фотографиями с побратимами, сделанными во время службы. На одной из них Дмитрий вместе с сослуживцем стоит на флаге "ДНР". Такие кадры стали традиционными для украинских военных после освобождения населенных пунктов от российских оккупантов.
"Вот и закрылся 4-й год. Пятый — к бою", — подписал фото Бабчук.
Ранее Главред сообщал, что британский актер Иэн Маккеллен выразил солидарность с Украиной в важную дату — годовщину полномасштабного вторжения. Звезда мирового кино продекламировал стихи Артура Дроня — автора, который променял творческую жизнь на службу в рядах ВСУ.
Также все дети популярной ведущей Ольги Фреймут встретились после долгой разлуки. Ведущая прилетела с младшими детьми в США по особому поводу — в этом году Злате исполнилось 20 лет. Фреймут решила дать возможность всем своим детям провести время вместе.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
