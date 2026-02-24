Укр
"Закрылся 4-й год": жених-воин Леси Никитюк показал "боевые" фото

Кристина Трохимчук
24 февраля 2026, 16:18
Дмитрий Бабчук защищал Украину и до начала полномасштабного вторжения РФ.
Леся Никитюк с женихом Дмитрием Бабчуком
Леся Никитюк с женихом Дмитрием Бабчуком / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Бабчук

Вы узнаете:

  • Как жених Леси Никитюк отреагировал на четвертую годовщину полномасштабной войны
  • Как Дмитрий Бабчук провел последние 9 лет

Жених известной ведущей Леси Никитюк Дмитрий Бабчук обратился к украинским воинам, с которыми уже долгое время защищает страну. В своем Instagram военнослужащий опубликовал снимки с боевых будней.

Как известно, Бабчук принял решение строить военную карьеру в 20 лет — в 2016 году он ушел в армию и принимал участие в АТО. Уже в 2018 году Дмитрий стал морским пехотинцем, а вскоре вошел в состав 73-го отдельного морского центра ССО.

видео дня
Дмитрий Бабчук - АТО
Дмитрий Бабчук - АТО / фото: instagram.com, Дмитрий Бабчук

В годовщину полномасштабного вторжения военный показал свой путь в украинской армии и напомнил подписчикам, что многие смельчаки защищают родину с начала российской агрессии в 2014 году.

Дмитрий Бабчук - ВСУ
Дмитрий Бабчук - ВСУ / фото: instagram.com, Дмитрий Бабчук

"Начался 5 год полномасштабного вторжения, но не забывайте то, что кто-то стоит на обороне нашей страны с 2016-го года, как это сделал я и мои друзья, а кто-то - вообще с 2014-го и по настоящее время. Уважение каждому и фарта", — пожелал украинским защитникам Бабчук.

Дмитрий Бабчук - где служит
Дмитрий Бабчук - где служит / фото: instagram.com, Дмитрий Бабчук

Он также поделился фотографиями с побратимами, сделанными во время службы. На одной из них Дмитрий вместе с сослуживцем стоит на флаге "ДНР". Такие кадры стали традиционными для украинских военных после освобождения населенных пунктов от российских оккупантов.

"Вот и закрылся 4-й год. Пятый — к бою", — подписал фото Бабчук.

Ранее Главред сообщал, что британский актер Иэн Маккеллен выразил солидарность с Украиной в важную дату — годовщину полномасштабного вторжения. Звезда мирового кино продекламировал стихи Артура Дроня — автора, который променял творческую жизнь на службу в рядах ВСУ.

Также все дети популярной ведущей Ольги Фреймут встретились после долгой разлуки. Ведущая прилетела с младшими детьми в США по особому поводу — в этом году Злате исполнилось 20 лет. Фреймут решила дать возможность всем своим детям провести время вместе.

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

