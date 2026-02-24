К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

София Ротару глубоко передала суть украинского сопротивления.

София Ротару сейчас - мнение певицы о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Кратко:

София Ротару отреагировала на годовщину полномасштабной войны в Украине

Звезда поддерживает родную страну

24 февраля 2022 года страна-оккупант развязала против Украины полномасштабную войну. С тех прошло 4 года. Четыре года стойкости украинского народа, жажды свободы и веры в независимое безоблачное будущее.

Печальную годовщину в своем блоге в Instagram София Ротару. Она поддерживает Украину в ее борьбе с оккупантом.

В день начала полномасштабной войны в Украине София Михайловна опубликовала символичный пост - первые весенние цветы желтого и синего оттенков, которые расцветают на руинах города. Так украинский народ пробивается навстречу завтрашнему дню вопреки военной агрессии рф.

София Ротару сейчас - мнение певицы о войне в Украине / фото: facebook.com/sofiarotaru.official

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

