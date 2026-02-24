К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

Кратко:
- София Ротару отреагировала на годовщину полномасштабной войны в Украине
- Звезда поддерживает родную страну
24 февраля 2022 года страна-оккупант развязала против Украины полномасштабную войну. С тех прошло 4 года. Четыре года стойкости украинского народа, жажды свободы и веры в независимое безоблачное будущее.
Печальную годовщину в своем блоге в Instagram София Ротару. Она поддерживает Украину в ее борьбе с оккупантом.
В день начала полномасштабной войны в Украине София Михайловна опубликовала символичный пост - первые весенние цветы желтого и синего оттенков, которые расцветают на руинах города. Так украинский народ пробивается навстречу завтрашнему дню вопреки военной агрессии рф.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что дом известного артиста уничтожила российская ракета. От атаки оккупантов пострадали племянники певца VARASH, которые сейчас в больнице.
Также известный ведущий Константин Грубич сообщил о трагедии. Его семья потеряла своего матриарха, и сейчас Грубичу сложно представить, как сложится их жизнь без нее.
О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
