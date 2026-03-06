Кейт Миддлтон сменила королевские драгоценности на серьги за 50 долларов

Принцесса надевает, как дорогие украшения, так и обычный масс-маркет.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон обладает одной из самых изысканных коллекций ювелирных украшений в мире, но для мероприятия в Лестере в четверг она выбрала более простой аксессуар.

На ней были серьги бренда Sézane, пишет Page Six.

Эти украшения, хотя и распроданы, изначально продавались за 130 долларов, а затем поступили в продажу по цене 50 долларов. Они представляют собой позолоченные диски с гравировкой, каждый из которых украшен четырьмя подвесками с драгоценными камнями, ниспадающими от основания.

Кейт Миддлтон выгуляла простые сережки / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Впервые Миддлтон заметили в этих серьгах на Рождество 2022 года, а позже она надела их во время королевского визита в Бирмингем в 2023 году.На этой неделе она была в Лестере, чтобы отпраздновать Холи с британской индийской общиной — праздник, во время которого принято носить белую одежду.

Кейт Миддлтон выгуляла простые сережки / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Она также носила свое пальто, сшитое на заказ Крисом Керром, наиболее запоминающимся образом — на Рождество 2023 года.

