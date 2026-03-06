Кратко:
- Чем Киркоров рассмешил подписчиков
- Что у него вывалилось из футболки под видом мышцы
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, провел тренировку по сайклингу (занятие на велотренажере под музыку - ред.), где опозорился своим внешним видом.
На своей странице в Instagram, путинист опубликовал соответствующее видео, в котором он сам сидит на велотренажере и проводит тренировку. Он при этом якобы поет свою песню и крутит педали.
Между тем, пользовали обратили внимание на бицепс Киркорова, который неестественно "дрожит" при малейшем движении. Киркоров рассказывает, что тренируется по несколько часов в день. Однако, давно уже не секрет, что он вставил импланты и его, так называемые мышцы - это силикон.
Киркоров провел сайклинг:
"Кто в комменты сразу зашел из-за желе?", "Потому что он сделанный весь", "Походу все. Холодец к празднику", - смеются подписчики.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, 62-летний российский композитор Константин Меладзе, похоже, встретил новую девушку.
Ранее также принцесса Уэльская Кейт Миддлтон обладает одной из самых изысканных коллекций ювелирных украшений в мире, но для мероприятия в Лестере в четверг она выбрала более простой аксессуар.
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
