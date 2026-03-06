Бицепс-желе: Киркорова высмеяли за трясущиеся "мышцы"

Киркоров пришел на тренировку и засветил лишнего.

Киркорова снова высмеяли в сети / Коллаж Главред, фото Instagram/ fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, провел тренировку по сайклингу (занятие на велотренажере под музыку - ред.), где опозорился своим внешним видом.

На своей странице в Instagram, путинист опубликовал соответствующее видео, в котором он сам сидит на велотренажере и проводит тренировку. Он при этом якобы поет свою песню и крутит педали.

Путинист Киркоров насмешил подписчиков / Фото Instagram/fkirkorov

Между тем, пользовали обратили внимание на бицепс Киркорова, который неестественно "дрожит" при малейшем движении. Киркоров рассказывает, что тренируется по несколько часов в день. Однако, давно уже не секрет, что он вставил импланты и его, так называемые мышцы - это силикон.

Киркоров провел сайклинг:

Киркоров показал свое "желе" / Скриншот Instagram/ fkirkorov

"Кто в комменты сразу зашел из-за желе?", "Потому что он сделанный весь", "Походу все. Холодец к празднику", - смеются подписчики.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

