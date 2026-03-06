"Очень устала": жена Виктора Павлика больше не хочет рожать ребенка от певца

Екатерина Репяхова удивила своим заявлением.

Екатерина Репяхова рассказала о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Кратко:

Екатерина Репяхова пообщалась с поклонниками

Почему она передумала рожать второго ребенка

Жена украинского известного певца Виктора Павлика – блогер Екатерина Репяхова – рассказала, что не планирует рожать второго ребенка.

На своей странице в соцсетях Екатерина объяснила свое решение.

"Я очень устала от всех календарей, просчетов, что, где, когда. Я поудаляла все календари, ничего не хочу планировать. Я вообще отложила этот вопрос, потому что перегорела и сейчас не хочется", – призналась блогер.

Сын Екатерины Репяховой и Виктора Павлика / фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Напомним, ранее Репяхова рассказывала, что хочет родить дочь и назвать ее Стефанией.

Екатерина Репяхова с мужем / фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Виктор Павлик / инфографика: Главред

О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

