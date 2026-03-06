Укр
Ева Мишалова рыдая вышла на связь после смерти Игоря Комарова - что она сообщила

Кристина Трохимчук
6 марта 2026, 16:23
Смерть Игоря Комарова подтвердила ДНК-экспертиза.
Ева Мишалова отреагировала на смерть Игоря Комарова
Ева Мишалова отреагировала на смерть Игоря Комарова / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ева Мишалова

Вы узнаете:

  • Парень известной блогерки Евы Мишаловой был убит на Бали
  • Как отреагировали на его смерть Ева и Эсти

В сети активно обсуждалась информация о вероятном похищении на Бали украинца Игоря Комарова, который состоял в отношениях с известной блогершей Евой Мишаловой. Смерть мужчины подтвердила индонезийская полиция, сообщает Jakarta Globe. Ева Мишалова впервые высказалась об этом происшествии в Instagram.

Что произошло с Игорем Комаровым на Бали

В конце февраля в сети появилась информация о том, что Игоря Комарова похитили чеченцы на Бали. Позже в Telegram появились видео, на которых мужчина заявляет, что похитители требуют за него выкуп в размере 10 миллионов гривен, иначе они будут наносить ему серьезные увечья.

видео дня

Игорь Комаров на видео признался, что с 2021 года совместно с партнером Ермаком Петровским владел мошенническим колл-центром, раскрыв подробности его внутренней работы. Выяснилось, что на Бали на обоих подельников было совершено нападение, однако Петровскому, в отличие от товарища, удалось сбежать от похитителей.

Игоря Комарова похитили на Бали
Игоря Комарова похитили на Бали / фото: instagram.com, Ева Мишалова

Позже Комаров перестал выходить на связь. 26 февраля местные жители нашли расчлененные человеческие останки в разных частях побережья и вдоль местной реки. ДНК-экспертиза подтвердила, что найденные части тела принадлежали Игорю Комарову.

Как на смерть Игоря Комарова отреагировали Ева и Эсти

Блогерка Ева Мишалова впервые высказалась о смерти своего парня только 6 марта — после того, как в сети появились новости о его гибели, подтвержденные экспертизой ДНК. Инфлюенсерка заверила, что все это время пыталась связаться с Комаровым и призналась ему в любви.

"Я молюсь, чтобы Игорь увидел предыдущую историю, чтобы он знал, как я его люблю. Я ему писала все эти дни в телеграм и надеялась, что он увидит. Но я не знаю, как до него достучаться, чтобы он увидел. Просто он так любил смотреть мой инстаграм. Может он увидит", — со слезами высказалась Ева Мишалова.

Ева Мишалова показала фото с Игорем Комаровым
Ева Мишалова показала фото с Игорем Комаровым / фото: instagram.com, Ева Мишалова

На событие также отреагировала сестра-двойняшка Евы — блогерка Эсти Рогова. Она попросила аудиторию проявить снисходительность к ее родственнице, которая переживает сложный период.

"Нам так и не удалось познакомиться. Мы с Евой говорили, что когда вы вернетесь с Бали, то мы познакомимся. Но этого так и не произошло. Надеюсь, твоей душе сейчас хорошо. Это были самые страшные недели в жизни моей сестры. И, к сожалению, впереди не легче. Очень прошу всех проявить человечность", — написала Эсти в Instagram.

Эсти Рогова про смерть Игоря Комарова на Бали
Эсти Рогова про смерть Игоря Комарова на Бали / фото: instagram.com, Эсти Рогова

Ранее Главред сообщал, что Валерий Харчишин поделился подробностями службы своего сына Дмитрия, который защищает Украину уже четвертый год. Музыкант признался, что за это время сын столкнулся с тяжелыми потерями и горькими разочарованиями на фронте.

Также Елена Тополя откровенно рассказала о переменах в жизни после развода с Тарасом Тополей, с которым прожила в браке 12 лет. Сейчас артистка полностью сосредоточилась на воспитании детей и развитии сольной карьеры и больше не надеется на любовь до гроба.

О персонах: Ева и Эсти

Сестры-двойняшки Ева Мишалова и Эсти Рогова стали популярными в TikTok и Instagram, сообщает УНИАН. Они ведут совместный лайфстайл-блог о жизни еврейской семьи из Днепра. Свое первое видео артистки опубликовали весной 2023 года, и всего за год им удалось собрать аудиторию почти в 200 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

