Ева Мишалова рыдая вышла на связь после смерти Игоря Комарова - что она сообщила

- Парень известной блогерки Евы Мишаловой был убит на Бали
- Как отреагировали на его смерть Ева и Эсти
В сети активно обсуждалась информация о вероятном похищении на Бали украинца Игоря Комарова, который состоял в отношениях с известной блогершей Евой Мишаловой. Смерть мужчины подтвердила индонезийская полиция, сообщает Jakarta Globe. Ева Мишалова впервые высказалась об этом происшествии в Instagram.
Что произошло с Игорем Комаровым на Бали
В конце февраля в сети появилась информация о том, что Игоря Комарова похитили чеченцы на Бали. Позже в Telegram появились видео, на которых мужчина заявляет, что похитители требуют за него выкуп в размере 10 миллионов гривен, иначе они будут наносить ему серьезные увечья.
Игорь Комаров на видео признался, что с 2021 года совместно с партнером Ермаком Петровским владел мошенническим колл-центром, раскрыв подробности его внутренней работы. Выяснилось, что на Бали на обоих подельников было совершено нападение, однако Петровскому, в отличие от товарища, удалось сбежать от похитителей.
Позже Комаров перестал выходить на связь. 26 февраля местные жители нашли расчлененные человеческие останки в разных частях побережья и вдоль местной реки. ДНК-экспертиза подтвердила, что найденные части тела принадлежали Игорю Комарову.
Как на смерть Игоря Комарова отреагировали Ева и Эсти
Блогерка Ева Мишалова впервые высказалась о смерти своего парня только 6 марта — после того, как в сети появились новости о его гибели, подтвержденные экспертизой ДНК. Инфлюенсерка заверила, что все это время пыталась связаться с Комаровым и призналась ему в любви.
"Я молюсь, чтобы Игорь увидел предыдущую историю, чтобы он знал, как я его люблю. Я ему писала все эти дни в телеграм и надеялась, что он увидит. Но я не знаю, как до него достучаться, чтобы он увидел. Просто он так любил смотреть мой инстаграм. Может он увидит", — со слезами высказалась Ева Мишалова.
На событие также отреагировала сестра-двойняшка Евы — блогерка Эсти Рогова. Она попросила аудиторию проявить снисходительность к ее родственнице, которая переживает сложный период.
"Нам так и не удалось познакомиться. Мы с Евой говорили, что когда вы вернетесь с Бали, то мы познакомимся. Но этого так и не произошло. Надеюсь, твоей душе сейчас хорошо. Это были самые страшные недели в жизни моей сестры. И, к сожалению, впереди не легче. Очень прошу всех проявить человечность", — написала Эсти в Instagram.
О персонах: Ева и Эсти
Сестры-двойняшки Ева Мишалова и Эсти Рогова стали популярными в TikTok и Instagram, сообщает УНИАН. Они ведут совместный лайфстайл-блог о жизни еврейской семьи из Днепра. Свое первое видео артистки опубликовали весной 2023 года, и всего за год им удалось собрать аудиторию почти в 200 тысяч подписчиков.
