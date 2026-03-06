"Я больше не верю": Елена Тополя высказалась о любви после развода

Вы узнаете:
- Елена Тополя раскрыла свои выводы после развода
- Почему она больше не верит в вечную любовь
Известная украинская певица Елена Тополя, которая недавно развелась с Тарасом Тополей, рассказала о переменах в своей жизни и восприятии отношений. Своими переживаниями она поделилась с журналом Viva!.
Артистка, которая прожила в браке 12 лет, сделала радикальное заявление — она больше не верит в то, что бывает единственная любовь на всю жизнь. По словам Тополи, даже самое искреннее чувство рано или поздно придет к своему финалу.
"Я больше не верю в одну большую любовь на всю жизнь. Я верю в любовь, которая может быть очень настоящей - и все равно завершиться. Верю, что любовь - это не только чувство, но и ежедневное решение. И что иногда самое честное решение - отпустить", — призналась Елена.
После развода исполнительница посвящает большую часть своего времени детям и развитию своей карьеры. Тополя рассказала, что полученные жизненные уроки она пытается передать своим малышам. Главный принцип, который она старается донести детям — даже в любви можно совершать ошибки.
"Что уважение к себе - это не эгоизм. Что можно ошибаться, любить неудачно, расставаться - и все равно оставаться достойным человеком", — заявила Елена Тополя.
О персоне: Елена Тополя
Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.
