"Это была моя вина": Алина Гросу прервала молчание о личном

Кристина Трохимчук
6 марта 2026, 10:05
Певица воспитывалась строгими родителями.
Алина Гросу о детстве / фото: instagram.com, Алина Гросу

Вы узнаете:

  • Как родители воспитывали Алину Гросу
  • Почему ей пришлось бросить детский сад

Известная украинская певица Алина Гросу продолжает раскрывать темные эпизоды своего детства. В своем Instagram она призналась, что родителям пришлось забрать ее из детского сада из-за переедания.

Артистка поделилась, что ходила в дошкольное заведение всего три месяца. Будущая знаменитость столкнулась там с проблемой переедания — девочка не могла умерить свой аппетит, что начало отражаться на ее весе. Родители пытались контролировать Алину и требовали от работников детсада посадить ее на диету, но будущая звезда находила возможность выпросить у них любимые пирожки.

Алина Гросу беременна
Алина Гросу беременна / фото: instagram.com, Алина Гросу

"Второй месяц я ела, как маленькая лошадка, как пони. Меня перекормили воспитатели. Это не их была вина, это была моя вина... Меня посадили на диету, и в садике я должна была есть все очень диетическое, правильное... Родители поняли, что меня надо забирать из садика, потому что я откармливаюсь", — вспомнила Гросу.

Певица вспомнила, что в детстве часто сталкивалась с особенным отношением со стороны педагогов. Администрации некоторых школ даже отказывались принимать Алину, ведь считали, что ей будут нужны особые условия.

"Когда-то не все школы хотели меня принимать. Почему? Не потому, что я какой-то плохой человек или какая-то очень капризная была. Но для школ, для директора, для родителей хотелось, чтобы все дети были равны", — высказалась звезда.

Алина Гросу - родители
Алина Гросу - семья / фото: instagram.com, Алина Гросу

Ранее исполнительница уже делилась с подписчиками, что воспитывалась очень строгими родителями. Мама могла поднять на нее руку, а отец — сильно накричать. Алина ответила на вопрос подписчицы и раскрыла, что могло стать причиной наказания.

"За то, что хотела играться во время репетиций, или собиралась медленнее, чем нужно. За то, что проворонила вступление песни на концерте", — написала Гросу.

Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что Елена Мозговая жестко раскритиковала Клопотенко из-за кулинарной инициативы для ВСУ. Продюсерку возмутила разработка сборника рецептов "Готовим к бою", которую она назвала неуместной, вспомнив о настоящих потребностях военных.

Также Потап откровенно прокомментировал слухи о разводе с Настей Каменских на фоне своего выезда за границу. Артист признал, что их отношения не безоблачны, а в семье случаются серьезные конфликты, как и у обычных людей.

О персоне: Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

