"Не скрываю этого": дочь Ольги Сумской удивила признанием

Анна Борисюк постепенно идет к результатам в бизнесе.

Анна Борисюк стала дизайнером / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Борисюк

Вы узнаете:

Анна Борисюк рассказала о своих финансах

Какие у нее планы на бизнеса

Украинская актриса и дизайнер Анна Борисюк рассказала, получает ли она прибыль от своего бренда спортивной одежды.

В интервью для Oboz.ua Анна призналась, что пока не зарабатывает на бизнесе, а живет благодаря актерству, а также ей помогают родители – актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк.

"Пока бизнес не приносит прибыли. Если честно - продаж еще фактически не было. То есть сейчас я с него ничего не получаю. Живу пока за счет спектаклей - актерство меня все еще кормит. И, конечно, бывает, что помогают родители - не скрываю этого. Это поддержка, за которую благодарна, но понимаю, что это временно", - отметила Борисюк.

Анна Борисюк / фото: instagram.com, Анна Борисюк

Также она четко понимает, что у нее не будет сразу же хороших доходов, но у нее есть идеи, как достичь успеха.

"Бизнес я планирую перезапустить - уже по-настоящему, системно. Не рассчитываю на быстрый эффект: понимаю, что это может занять год, два. Возможно, и больше. Но хочу выйти мощно. И в то же время я реалистка: все предприниматели, с которыми говорила, признаются, что проходили порой через страшные убытки. Ни у кого не было с первого раза какого-то сказочного взлета - такого успешного успеха. Потому что никогда такого не происходит сразу. Нужно время", - добавила Анна.

Анна Борисюк / фото: instagram.com, Анна Борисюк

