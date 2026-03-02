Укр
Ольга Сумская рассказала о важном событии в жизни дочери: "Верь в себя"

Элина Чигис
2 марта 2026, 21:45
Ольга Сумская с нежностью обратилась к дочери.
Анна Борисюк, Ольга Сумская, Антонина Паперная, Анна Сумская
Анна Борисюк отпраздновала 24-летие / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Борисюк

Украинская известная актриса Ольга Сумская рассказала о важном празднике. Оказывается, ее младшая дочь Анна празднует день рождения.

На своей странице в соцсетях Сумская сделала публикацию, в которой обратилась к дочери и поздравила ее с 24-летием.

"Доченька, с днем рождения, родненькая наша Анечка! Верь в себя при любых обстоятельствах! Цени каждое мгновение жизни!" – написала актриса.

Ольга Сумская поздравила дочь
Ольга Сумская поздравила дочь / фото: скрин instagram.com, Ольга Сумская

Знаменитость опубликовала серию снимков с Анной из разных периодов жизни. К поздравлениям присоединились и поклонники Ольги, написав множество теплых слов.

"С днем ​​рождения красавицу!";

"Пусть сбываются все ее мечты!";

"Поздравляем с именинницей! Удачи во всем вашей семье!" - отметили пользователи соцсети.

Ольга Сумская с дочерью Анной
Ольга Сумская с дочерью Анной / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Напомним, Анна Борисюк пошла по стопам родителей и также стала актрисой, а недавно она рассказала о том, что основала собственный бренд одежды Ganzen_ua.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и критикует кремлевский режим, обратился к жене Алле Пугачевой прямо во время концерта.

А также на днях в Москве прошел первый за год концерт Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину. Как стало известно из соцсетей певицы-предательницы Ани Лорак, она пришла на мероприятие вместе с мужем Исааком Виджраку и дочерью Софией.

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

