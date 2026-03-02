Ольга Сумская рассказала о важном событии в жизни дочери: "Верь в себя"

Ольга Сумская с нежностью обратилась к дочери.

https://stars.glavred.info/olga-sumskaya-rasskazala-o-vazhnom-sobytii-v-zhizni-docheri-ver-v-sebya-10745447.html Ссылка скопирована

Анна Борисюк отпраздновала 24-летие / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Борисюк

Кратко:

Ольга Сумская поздравила дочь с днем рождения

Какие снимки она показала

Украинская известная актриса Ольга Сумская рассказала о важном празднике. Оказывается, ее младшая дочь Анна празднует день рождения.

На своей странице в соцсетях Сумская сделала публикацию, в которой обратилась к дочери и поздравила ее с 24-летием.

видео дня

"Доченька, с днем рождения, родненькая наша Анечка! Верь в себя при любых обстоятельствах! Цени каждое мгновение жизни!" – написала актриса.

Ольга Сумская поздравила дочь / фото: скрин instagram.com, Ольга Сумская

Знаменитость опубликовала серию снимков с Анной из разных периодов жизни. К поздравлениям присоединились и поклонники Ольги, написав множество теплых слов.

"С днем ​​рождения красавицу!";

"Пусть сбываются все ее мечты!";

"Поздравляем с именинницей! Удачи во всем вашей семье!" - отметили пользователи соцсети.

Ольга Сумская с дочерью Анной / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Напомним, Анна Борисюк пошла по стопам родителей и также стала актрисой, а недавно она рассказала о том, что основала собственный бренд одежды Ganzen_ua.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и критикует кремлевский режим, обратился к жене Алле Пугачевой прямо во время концерта.

А также на днях в Москве прошел первый за год концерт Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину. Как стало известно из соцсетей певицы-предательницы Ани Лорак, она пришла на мероприятие вместе с мужем Исааком Виджраку и дочерью Софией.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред