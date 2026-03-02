Ольга Сумская рассказала о важном событии в жизни дочери: "Верь в себя"

Кратко:
- Ольга Сумская поздравила дочь с днем рождения
- Какие снимки она показала
Украинская известная актриса Ольга Сумская рассказала о важном празднике. Оказывается, ее младшая дочь Анна празднует день рождения.
На своей странице в соцсетях Сумская сделала публикацию, в которой обратилась к дочери и поздравила ее с 24-летием.
"Доченька, с днем рождения, родненькая наша Анечка! Верь в себя при любых обстоятельствах! Цени каждое мгновение жизни!" – написала актриса.
Знаменитость опубликовала серию снимков с Анной из разных периодов жизни. К поздравлениям присоединились и поклонники Ольги, написав множество теплых слов.
"С днем рождения красавицу!";
"Пусть сбываются все ее мечты!";
"Поздравляем с именинницей! Удачи во всем вашей семье!" - отметили пользователи соцсети.
Напомним, Анна Борисюк пошла по стопам родителей и также стала актрисой, а недавно она рассказала о том, что основала собственный бренд одежды Ganzen_ua.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
