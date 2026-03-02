Звезду "Холостяка-14" Половинкину увезла "скорая" - детали

Читайте больше:
Украинская блогерша и финалистка романтического реалити-шоу "Холостяк-14" Анастасия Половинкина начала весну в карете скорой помощи. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Девушка опубликовала снимок из "скорой" с капельницей в руке. "С первым днем весны", - вероятно, с иронией написала Половинкина.
На следующий день Анастасия успокоила подписчиков, заверив, что ее состояние стабилизировалось: "Всем спасибо за поддержку. Уже все хорошо. Весну встретили". Она также показала свою забинтованную руку , которую бережно поддерживает другая рука, похожая на мужскую.
