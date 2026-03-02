Звезду "Холостяка-14" Половинкину увезла "скорая" - детали

Анастасии Половинкиной потребовалась медицинская помощь.

https://stars.glavred.info/zvezdu-holostyaka-14-polovinkinu-uvezla-skoraya-detali-10745456.html Ссылка скопирована

Анастасия Половинкина Холостяк - финалистку проекта забрала скорая помощь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/polovynkina_

Читайте больше:

Что произошло с Анастасией Половинкиной

Как она чувствует себя сейчас

Украинская блогерша и финалистка романтического реалити-шоу "Холостяк-14" Анастасия Половинкина начала весну в карете скорой помощи. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Девушка опубликовала снимок из "скорой" с капельницей в руке. "С первым днем весны", - вероятно, с иронией написала Половинкина.

видео дня

На следующий день Анастасия успокоила подписчиков, заверив, что ее состояние стабилизировалось: "Всем спасибо за поддержку. Уже все хорошо. Весну встретили". Она также показала свою забинтованную руку , которую бережно поддерживает другая рука, похожая на мужскую.

Анастасия Половинкина Холостяк - финалистку проекта забрала скорая помощь / фото: instagram.com/polovynkina_

Анастасия Половинкина Холостяк - финалистку проекта забрала скорая помощь / фото: instagram.com/polovynkina_

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как молодая невеста Вячеслава Довженко закрутила роман с актером. Кроме того Светлана призналась, ощущает ли разницу в возрасте в отношениях.

Также Потап раскрыл, когда вернется в Украину. Музыкальный продюсер и исполнитель перебрался за границу во время полномасштабной войны, и строит бизнес там.

Читайте также:

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред