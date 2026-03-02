"Нас с Настей тянет": Потап раскрыл, когда вернется в Украину

Певец задумался об изменении места жительства.

https://stars.glavred.info/nas-s-nastey-tyanet-potap-raskryl-kogda-vernetsya-v-ukrainu-10745090.html Ссылка скопирована

Потап и Настя Каменских - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменских

Вы узнаете:

Где будут жить Потап и Настя Каменских

Вернутся ли они в Украину

Украинский рэпер Потап, который уехал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, высказался о том, где планирует жить. В интервью Вадиму Бухкалову он заявил, что пока чувствует себя свободным в выборе места жительства.

Рэпер отметил, что всегда много времени проводил за границей, но своим домом считал Киев. Сейчас Потап и Настя Каменских присматриваются к Майами, где планируют заниматься творчеством.

видео дня

Потап строит карьеру за границей / фото: instagram.com, Потап

"Для меня вполне нормальное состояние находиться за границей. Я всю жизнь работал за границей, зарабатывал. Но все равно домом считал Киев, и так до сих пор считаю. Единственное, что я стал больше времени проводить за границей. Я еще не остановился ни на одной стране. Нас с Настей тянет больше в Майами, потому что она поет на испанском. А там точка соприкосновения всех культур", — заявил Алексей Потапенко.

Артист заверил, что по-прежнему не исключает возвращения звездной семьи на родину, но дал четко понять — до окончания войны этого не произойдет. Потап добавил, что его с Украиной связывает слишком многое: там остались родственники и имущество.

Потап и Настя Каменских - возвращение в Украину / фото: instagram.com, Потап

"Где мы будем? Я вообще ничего не исключаю сейчас. И то, что я вернусь в Украину после войны, тоже. Для меня Украина всегда дом, родина. С Украиной всегда буду поддерживать взаимоотношения. Буду всегда помогать. И буду делать все для Украины. У нас там недвижимость, родители, половина семьи живет. Где мы будем - не загадываю. Даю себе полную свободу. Могу работать из любой точки мира. Не знаю, вернусь я или нет, но точно буду всегда с Украиной", — высказался рэпер.

Потап / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что предательница Украины певица Ани Лорак рассказала об изменах своего первого мужа Мурата Налчаджиоглу и их первых признаках. Как оказалось, певица не чувствовала от супруга подвоха, хотя поводов для подозрений было много.

Также Василиса Фролова, которая переехала в ОАЭ после начала полномасштабного вторжения, рассказала о ситуации в Дубае. Сначала ведущая не придала большого значения информации об атаках Ирана, но потом сообщила, что увидела ракету над своей головой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред