"Нас с Настей тянет": Потап раскрыл, когда вернется в Украину

Украинский рэпер Потап, который уехал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, высказался о том, где планирует жить. В интервью Вадиму Бухкалову он заявил, что пока чувствует себя свободным в выборе места жительства.
Рэпер отметил, что всегда много времени проводил за границей, но своим домом считал Киев. Сейчас Потап и Настя Каменских присматриваются к Майами, где планируют заниматься творчеством.
"Для меня вполне нормальное состояние находиться за границей. Я всю жизнь работал за границей, зарабатывал. Но все равно домом считал Киев, и так до сих пор считаю. Единственное, что я стал больше времени проводить за границей. Я еще не остановился ни на одной стране. Нас с Настей тянет больше в Майами, потому что она поет на испанском. А там точка соприкосновения всех культур", — заявил Алексей Потапенко.
Артист заверил, что по-прежнему не исключает возвращения звездной семьи на родину, но дал четко понять — до окончания войны этого не произойдет. Потап добавил, что его с Украиной связывает слишком многое: там остались родственники и имущество.
"Где мы будем? Я вообще ничего не исключаю сейчас. И то, что я вернусь в Украину после войны, тоже. Для меня Украина всегда дом, родина. С Украиной всегда буду поддерживать взаимоотношения. Буду всегда помогать. И буду делать все для Украины. У нас там недвижимость, родители, половина семьи живет. Где мы будем - не загадываю. Даю себе полную свободу. Могу работать из любой точки мира. Не знаю, вернусь я или нет, но точно буду всегда с Украиной", — высказался рэпер.
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
