Анна Седокова загремела в больницу - детали

Анна Подгорная
2 марта 2026, 00:48
Плановый осмотр обнаружил серьезную проблему.
Анна Седокова
Анна Седокова сейчас - что произошло с певицей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Кратко:

  • Анна Седокова оказалась в больнице
  • Она рассказала о своем состоянии

Певица-молчунья Анна Седокова обнаружила у себя проблемы со здоровьем. О них артистка рассказала в своем Telegram-канале.

Седокова прошла плановое медицинское обследование, по результатам которого получила рекомендацию - стационар и капельницы. В организме Анны произошел серьезный дефицит железа, который требует восполнения.

видео дня

Певица опубликовала фото из больничной палаты с капельницей в руке. "Я пришла к доктору. Просто проверка. Клиника специализируется на женских вопросах. Мои прошлые анализы показали очень низкое железо, буквально на нуле. Доктор предложила прямо сейчас прокапаться. Я согласилась", - написала она.

Анна Седокова
Анна Седокова сейчас - что произошло с певицей / фото: t.me/secretanna

О персоне: Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

