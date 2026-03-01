"Разведенная" Pink остро отреагировала на разрыв с мужем

Вкратце:
- В СМИ появились слухи о расставании Пинк и Кэри Харта
- Артистка прокомментировала их
Американская певица Pink (Алиша Мур) и бывший мотогонщик Кэри Харт в январе отпраздновали двадцатую годовщину свадьбы. Правда, вскоре после нее стали появляться слухи о расставании пары.
Их западным СМИ подтвердил анонимный источник. О своем разводе с Хартом Пинк узнала из прессы.
Звезда в Instagram записала обращение, в котором решительно опровергла разрыв с мужем. "Если вы не услышали это от меня, не верьте этому. Мне только что сказали, что я рассталась с мужем. А я и не знала. Спасибо, что сообщили. Может быть, вы еще и нашим детям об этом расскажете? Потому что 14-летняя дочь и 9-летний сын тоже не в курсе. Это фейковые новости. Это неправда. Люблю вас", - заявила Алиша Мур.
О персоне: Pink
Pink (Алиша Бет Мур) - американская певица, автор песен и актриса, ставшая популярной в начале 2000 года после выпуска альбома Can't Take Me Home. Пинк — лучшая поп-артистка в период с 2000 по 2010 годы по рейтингу "Конечный Хит-парад Десятилетия" американского журнала Billboard. Она также находилась на 10-м месте хит-парада "Billboard Hot 100", в "двадцатке лучших" в США, выиграла 3 награды Грэмми, 5 наград MTV Video Music Awards и 2 награды Brit Awards. По итогам 2018 года Пинк заняла четвертую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира-2018, опубликованном журналом Forbes, сообщает Википедия.
