"Разведенная" Pink остро отреагировала на разрыв с мужем

Пинк и Кэри Харт вместе больше двух десятилетий.

https://stars.glavred.info/razvedennaya-pink-ostro-otreagirovala-na-razryv-s-muzhem-10745168.html Ссылка скопирована

Pink развод - певица прокомментировала разрыв с Кэри Хартом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pink

Вкратце:

В СМИ появились слухи о расставании Пинк и Кэри Харта

Артистка прокомментировала их

Американская певица Pink (Алиша Мур) и бывший мотогонщик Кэри Харт в январе отпраздновали двадцатую годовщину свадьбы. Правда, вскоре после нее стали появляться слухи о расставании пары.

Их западным СМИ подтвердил анонимный источник. О своем разводе с Хартом Пинк узнала из прессы.

видео дня

Звезда в Instagram записала обращение, в котором решительно опровергла разрыв с мужем. "Если вы не услышали это от меня, не верьте этому. Мне только что сказали, что я рассталась с мужем. А я и не знала. Спасибо, что сообщили. Может быть, вы еще и нашим детям об этом расскажете? Потому что 14-летняя дочь и 9-летний сын тоже не в курсе. Это фейковые новости. Это неправда. Люблю вас", - заявила Алиша Мур.

Pink развод - певица прокомментировала разрыв с Кэри Хартом / фото: instagram.com/pink

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта. Таким образом Шэрон даст возможность рок-артисту выходить на сцену снова и снова даже после смерти.

Также бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой. Джим Кертис поделился с поклонниками настоящей, негламурной стороной жизни со звездой.

Читайте также:

О персоне: Pink Pink (Алиша Бет Мур) - американская певица, автор песен и актриса, ставшая популярной в начале 2000 года после выпуска альбома Can't Take Me Home. Пинк — лучшая поп-артистка в период с 2000 по 2010 годы по рейтингу "Конечный Хит-парад Десятилетия" американского журнала Billboard. Она также находилась на 10-м месте хит-парада "Billboard Hot 100", в "двадцатке лучших" в США, выиграла 3 награды Грэмми, 5 наград MTV Video Music Awards и 2 награды Brit Awards. По итогам 2018 года Пинк заняла четвертую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира-2018, опубликованном журналом Forbes, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред