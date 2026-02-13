Укр
"Трогательный момент": вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта

Виталий Кирсанов
13 февраля 2026, 20:47
38
Инсайдеры говорят, мероприятие может стать по-настоящему глобальным.
Вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта
Вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ozzyosbourne, instagram.com/sharonosbourne

Кратко:

  • Шэрон Осборн обсуждала возможность использования голограммы Осборна для выступления на сцене
  • Идея цифрового воскрешения артиста уже имеет реальные прецеденты

Вдова легендарного музыканта Оззи Осборна Шэрон ведет переговоры о возрождении фестиваля Ozzfest. Об этом сообщает портал RadarOnline.

73-летняя Шэрон обсуждала с организаторами мероприятия возможность использования голограммы Осборна для выступления на сцене.

видео дня

Последний раз фестиваль проводился в классическом формате в 2018 году, а в 2019 - в виде новогоднего шоу.

Инсайдеры говорят, мероприятие может стать по-настоящему глобальным: анализируется возможность проведения шоу не на одном, а сразу на нескольких континентах.

"Они обсуждали возможность использования голограммы Оззи - те, кто знал музыканта, считают, что это будет трогательным моментом", - сообщил изданию инсайдер.

Идея цифрового воскрешения артиста, хоть и кажется футуристической, уже имеет реальные прецеденты в музыкальной индустрии, самым ярким из которых является шоу шведской группы ABBA.

Кроме того, голограмма Майкла Джексона исполнила песню "Slave to the Rhythm" на церемонии Billboard Music Awards 2014, созданная компанией Digital Domain. Несмотря на использование передовых технологий, выступление вызвало смешанные отзывы, напоминая скорее изображение из видеоигры.

Оззи Осборн - подробности

6 июля 2025 года Оззи Осборн сыграл свой прощальный концерт с группой Black Sabbath на фестивале в Бирмингеме в Великобритании.

22 июля 2025 года из жизни ушел Оззи Осборн - британский певец и музыкант, который навсегда оставил свой след в истории рока. Смерть 76-летнего Принца тьмы не была неожиданностью ни для его семьи, ни для поклонников - 20 лет он страдал от болезни Паркинсона, а за несколько месяцев до конца утратил способность ходить. В 2020-ом у Оззи обнаружили эмфизему легких.

Оззи Осборн - британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул "Крестного отца хеви-метала", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Келли Осборн Оззи Осборн новости шоу бизнеса
Когда состоится следующий раунд трехсторонних переговоров - первые детали

14:04

Что не показывают в фильмах о Средневековье: правда о гигиене, науке и женщинах

14:02

В разы ускорит рост волос: какое дешевое аптечное средство стоит добавлять в шампунь

