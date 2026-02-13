"Надолго вас хватит?": Могилевская раскрыла свою диету и возмутила фанатов

Поклонников смутил рацион звезды, которая похудела на 20 килограмм.

Наталья Могилевская похудела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками своим рационом на день и вызвала волну вопросов о полезности такой жесткой диеты. Артистка недавно похудела на 20 килограммов и решила показать, как поддерживает результат, в Instagram и Telegram-канале.

По словам Могилевской, секрет ее стройности — "утренний детокс" и два приема пищи в день, основу которых составляют овощи.

"Вы часто спрашивали, как поддерживаю такую форму, так что делюсь с вами своими секретами", — заявила Наталья.

Наталья Могилевская питание / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Как питается Наталья Могилевская

Основа рациона Натальи Могилевской — осознанность и строгий режим, в котором ключевую роль играет мощный утренний детокс. Певица начинает день с ритуалов для очищения организма: стакана теплой воды, ложки растительного масла холодного отжима (тыквенного или льняного) и приема расторопши.

Обед артистки обычно наступает в 13:00 и базируется на большом количестве овощей. Наталья отдает предпочтение овощным рагу, миксам зелени и замороженным смесям. Настоящим фаворитом звезды является сырая натертая свекла с домашним кешью-майонезом. Для поддержания длительного чувства сытости она дополняет тарелку гречкой или порцией красной рыбы.

Ужин певицы проходит довольно рано, между 16:00 и 17:00, что соответствует принципам интервального голодания. В вечернее меню могут входить тушеная капуста, чечевичный суп с кинзой, маринованные овощи и домашняя консервация. Раз в неделю Могилевская практикует "разгрузочный день" и переходит на одноразовое питание, заменяя ужин приемом касторового масла для глубокого очищения организма.

Обед Натальи Могилевской / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Почему фанаты раскритиковали диету Натальи Могилевской

Публикация вызвала неоднозначную реакцию у фанатов, часть которых назвали питание певицы слишком строгим. Также они отметили отсутствие в рационе достаточного количества белка и других важных элементов.

"Надолго ли вас хватит на таком питании? Маленькие порции, интервальное голодание, салат без масла, но при этом орехи кешью это где-то 200 ккал сразу. Лучше съесть кусочек курицы, мяса или какой-нибудь гарнир добавить… я тоже экспериментировала, но эффективнее всего это просто нормальное сбалансированное питание"

Как похудела Наталья Могилевская / Скриншот YouTube

"Наталочка, я Вами восхищаюсь, как артисткой, женщиной, но... Вы публичный человек, лидер мыслей, не несите такое питание в массы, пожалуйста, это не здоровые советы. Девушки, читая это, будут за Вами повторять, а потом месяцами исправляю последствия такого питания"

"Если полдня без еды этим нельзя наесться. Там была сказана гречка – может быть. Неужели без десерта?"

"А где же необходимая порция белка?"

"Мне не хватает сложных углеводов на тарелке"

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

