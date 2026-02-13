Сын звезды "Крепостной" оказался в больнице - детали

Вкратце:
- Сын Анны Сагайдачной получил травму
- Артистка раскрыла обстоятельства инцидента
Анне Сагайдачной на собственном опыте пришлось убедиться в коварстве зимней непогоды - она привела актрису и ее шестилетнего сына Тимофея прямиком к хирургу. Об этом артистка рассказала в своем блоге в Insatgram.
С мальчиком произошел несчастный случай. Из-за погодных условий скользко сейчас не только на улице, но и в помещении. Тимофей поскользнулся на плитке и разбил подбородок. Рана оказалась глубокой, и ребенку потребовалась профессиональная медицинская помощь.
Анна сообщила, что ее сыну наложили два шва. Она напомнила о важности сохранять бдительность в экстремальных погодных условиях.
"Вечер пошел не по плану... Будьте очень осторожны не только на улицах, но и заходя в помещение, где повсюду плитка. Два шва на подбородке", - пишет актриса.
О персоне: Анна Сагайдачная
Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.
