Сын звезды "Крепостной" оказался в больнице - детали

Анна Подгорная
13 февраля 2026, 08:45
Анна Сагайдачная обратилась к хирургу за помощью.
Анна Сагайдачная с сыном
Анна Сагайдачная дети - актриса рассказала о травме сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

  • Сын Анны Сагайдачной получил травму
  • Артистка раскрыла обстоятельства инцидента

Анне Сагайдачной на собственном опыте пришлось убедиться в коварстве зимней непогоды - она привела актрису и ее шестилетнего сына Тимофея прямиком к хирургу. Об этом артистка рассказала в своем блоге в Insatgram.

С мальчиком произошел несчастный случай. Из-за погодных условий скользко сейчас не только на улице, но и в помещении. Тимофей поскользнулся на плитке и разбил подбородок. Рана оказалась глубокой, и ребенку потребовалась профессиональная медицинская помощь.

Анна сообщила, что ее сыну наложили два шва. Она напомнила о важности сохранять бдительность в экстремальных погодных условиях.

"Вечер пошел не по плану... Будьте очень осторожны не только на улицах, но и заходя в помещение, где повсюду плитка. Два шва на подбородке", - пишет актриса.

сын Анны Сагайдачной
Анна Сагайдачная дети - актриса рассказала о травме сына / фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что известный украинский певец попал в больницу с инфарктом. Детали инцидента раскрыла жена лидера украинской группы Ot Vinta, художника и военнослужащего Юрия Журавля.

Также легендарная украинская актриса Ада Роговцева рассказала о проблемах со здоровьем. Затяжная зима для артистки кино и театра выдалась особенно тяжелой.

О персоне: Анна Сагайдачная

Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.

