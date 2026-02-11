"Сам вызвал скорую": известный украинский певец попал в больницу с инфарктом

Жена артиста рассказала о его состоянии.

Юрий Журавель попал в больницу / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Юрий Журавель

Юрий Журавель имеет проблемы со здоровьем

Какой диагноз ему поставили

Лидер украинской группы Ot Vinta, художник и военнослужащий Юрий Журавель перенес инфаркт.

На своей странице в соцсетях Юрий показал фото из больницы, на котором позировал вместе с женой. По словам музыканта, он перенес тяжелый обширный инфаркт.

"Никаким враждебным инфарктам не одолеть моего сердца, потому что оно переполнено любовью. И именно сегодня у моей любимой Натальи День рождения. Давайте окунем и искупаем ее в море ваших искренних поздравлений и пожеланий. Она рядом, поэтому я быстро и тщательно выздоравливаю. Военно-морские силы придают Журавлю силы, а она крылья", - написал Юрий.

Юрий Журавель о своем состоянии / фото: скрин facebook.com, Юрий Журавель

Жена Журавля поделилась, что в последние недели Юрий плохо себя чувствовал. Также Наталья поблагодарила медиков, которые спасли жизнь ее супругу.

"В течение нескольких последних недель были сердечные намеки и вот - тяжелый обширный инфаркт. И здесь я хочу сказать главное. Врачи неотложной помощи, реаниматологи и кардиологи - вы настоящие герои. С момента, когда Юра сам вызвал скорую до момента стентирования прошло всего 40 минут. 40 минут, которые спасли жизнь", - отметила Наталья.

Юрий Журавель / фото: facebook.com, Юрий Журавель

О персоне: Юрий Журавель Юрий Журавель - музыкант, лидер и солист группы Ot Vinta, художник, аниматор, общественный деятель, актер и сценарист. В августе 2025 года он мобилизовался. Юрий Журавель служит в одной из бригад морской пехоты.

