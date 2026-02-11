"Вырвалось": Руслана объяснила свою агитацию во время нацотбора за Lelѐka

Кратко:
Член жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2026" певица Руслана Лыжичко пояснила, почему во время конкурса решила агитировать зрителей голосовать за одну из финалисток конкурса – певицу Lelѐka. Комментарий Русланы 10 февраля опубликован на Youtube-канале организаторов украинского нацотбора.
Руслана считает, что ее высказывание прозвучало "недостаточно толерантно".
"Вероятно, я категорично это сказала. Вероятно, с точки зрения других артистов это действительно прозвучало недостаточно толерантно. Но когда у тебя есть абсолютная уверенность и ты точно знаешь, что так должно случиться, ты будешь действовать решительно и пойдешь даже на такие категоричные фразы, хотя, честно, из меня это вырвалось", – сказала артистка.
Она добавила, что стремилась "достучаться ко всем".
"Возможно, кто-то не сможет оценить именно этого участника и почувствовать то, что почувствовала я, потому что ее вибрации были возле меня очень близко. Поэтому я сделала этот призыв. Мы точно знаем, что в эфире нельзя призывать к насилию, к религиозным предпочтениям, относиться нетолерантно к сексуальным меньшинствам. Такого прямого формулирования нигде не фигурировало. Поэтому, в принципе, сказать, что я четко юридически это нарушила, мы не можем", – добавила Руслана.
Артистка подчеркнула, что иногда можно использовать категоричные фразы, чтобы "донести людям свою решительность".
Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.
