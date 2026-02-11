"Вырвалось": Руслана объяснила свою агитацию во время нацотбора за Lelѐka

Артистка подчеркнула, что иногда можно использовать категоричные фразы, чтобы "донести людям свою решительность".

Руслана объяснила свою агитацию во время нацотбора за Lelѐka / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Руслана, instagram.com/leleka_music

Член жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2026" певица Руслана Лыжичко пояснила, почему во время конкурса решила агитировать зрителей голосовать за одну из финалисток конкурса – певицу Lelѐka. Комментарий Русланы 10 февраля опубликован на Youtube-канале организаторов украинского нацотбора.

"Вероятно, я категорично это сказала. Вероятно, с точки зрения других артистов это действительно прозвучало недостаточно толерантно. Но когда у тебя есть абсолютная уверенность и ты точно знаешь, что так должно случиться, ты будешь действовать решительно и пойдешь даже на такие категоричные фразы, хотя, честно, из меня это вырвалось", – сказала артистка.

Она добавила, что стремилась "достучаться ко всем".

"Возможно, кто-то не сможет оценить именно этого участника и почувствовать то, что почувствовала я, потому что ее вибрации были возле меня очень близко. Поэтому я сделала этот призыв. Мы точно знаем, что в эфире нельзя призывать к насилию, к религиозным предпочтениям, относиться нетолерантно к сексуальным меньшинствам. Такого прямого формулирования нигде не фигурировало. Поэтому, в принципе, сказать, что я четко юридически это нарушила, мы не можем", – добавила Руслана.

Артистка подчеркнула, что иногда можно использовать категоричные фразы, чтобы "донести людям свою решительность".

Leleka, Лелека / инфографика: Главред

Член жюри украинского Национального отбора на Евровидение-2026 Руслана назвала свою фаворитку конкурса. Во время эфира отбора Руслана призвала отправить участницу Lelѐka на песенный конкурс.

Победительница Национального отбора на Евровидение-2026 Lelѐka ответила на критику своей конкурсной песни "Ridnym" и заявила, что не выбирала ее лично. В сети начали критиковать трек исполнительницы за то, что он демонстрирует слишком светлый и правильный образ нашей страны. Lelѐka призналась, что подавала на Нацотбор несколько песен, в том числе и с более темным звучанием, которое лучше соответствует украинским реалиям. Однако такой вариант не понравился команде конкурса - его назвали депрессивным и непонятным аудитории.

О персоне: Руслана Лыжичко Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.

