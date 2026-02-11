"Я не разбираюсь": победительница Нацотбора не выбирала песню на конкурс

LELEKA написала несколько песен для Национального отбора на Евровидение-2026.

LELEKA - Национальный отбор / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

Какая песня победила на Национальном отборе

Почему LELEKA не выбирала песню для Нацотбора

Победительница Национального отбора на Евровидение-2026 LELEKA ответила на критику своей конкурсной песни "Ridnym" и заявила, что не выбирала ее лично. Об этом сообщает УНИАН.

В сети начали критиковать трек исполнительницы за то, что он демонстрирует слишком светлый и правильный образ нашей страны. LELEKA призналась, что подавала на Нацотбор несколько песен, в том числе и с более темным звучанием, которое лучше соответствует украинским реалиям. Однако такой вариант не понравился команде конкурса — его назвали депрессивным и непонятным аудитории.

LELEKA победила в Нацотборе / фото: instagram.com, LELEKA

"На самом деле, выбор, какая песня пойдет на Нацотбор, зависел не от меня. Потому что я подалась на "Евровидение" именно с композицией "Donbas Girl". Я подала две абсолютно разные песни. И я очень надеялась, что это будет "Donbas Girl", потому что она больше для меня актуальна и соответствует той атмосфере, в которой мы живем, когда у нас есть очень много причин для мрачных эмоций. В ней еще больше искренности, злости, но в художественной форме. Но я получила отзыв, что эта песня слишком андеграундная, слишком депрессивная и не подходит", — рассказала певица.

LELEKA призналась, что пока ей не хватает опыта большой сцены, чтобы отстаивать свое творческое видение. Исполнительница надеется, что в будущем получит больше свободы для самовыражения.

LELEKA - выступление на Нацотборе / фото: instagram.com, LELEKA

"Я ноунейм, непопулярная артистка для широкой публики, и поэтому я в этом не разбираюсь. Но я надеюсь, что наступит время, когда у меня будет больше свободы делать так, как я считаю нужным", — заключила артистка.

Кто победил на Нацотборе на Евровидение-2026

Победу в Национальном отборе на Евровидение-2026 завоевала LELEKA с песней "Ridnym". Она представит Украину на международном конкурсе "Евровидение" в Вене, Австрия.

Leleka "Ridnym" - слушать песню:

Leleka, Лелека / инфографика: Главред

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

