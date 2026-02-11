"Издеваются надо мной": Бритни Спирс сделала отчаянное заявление

Певица пожаловалась на издевательское отношение со стороны собственных работников.

Бритни Спирс

Знаменитая певица Бритни Спирс вышла в Instagram с заявлением об издевательствах со стороны персонала. Оказалось, что певицу отказывались пускать в собственный дом.

Бритни эмоционально рассказала о ситуации, которая произошла с ней накануне. Певица возвращалась домой, но не могла в него попасть — охрана не хотела открывать ей ворота. Спирс пришлось экстренно пытаться связаться с работниками, чтобы заставить их пустить ее в дом. Артистка уверена — это было сделано специально, ведь работники не могли не заметить ее на камерах видеонаблюдения у ворот.

Бритни Спирс - скандал / ua.depositphotos.com

"В последнее время я не чувствую, что меня уважают. Я молюсь, чтобы исчезло ощущение, будто мной манипулируют и издеваются надо мной... Я могу казаться сильной, но я одна из самых чувствительных людей в мире", — пожаловалась Бритни.

После такой выходки работники не остались на работе в доме певицы — она заменила всю охрану.

Бритни Спирс - отношения с семьей / ua.depositphotos.com

Спирс не впервые жалуется на несправедливое и жестокое обращение со стороны окружающих — главными врагами певицы остается ее собственная семья. Артистка уверена, что ей невероятно повезло остаться в живых после всего, что она переживала под опекой родственников, не имея права распоряжаться собственной жизнью. Теперь она опасается общаться с семьей, ведь они не признали своей ответственности за ее проблемы и ментальное состояние.

