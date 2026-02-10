"Два важных решения": Ксения Мишина появилась с сыном за границей

Вы узнаете:
- Ксения Мишина уехала с сыном за границу
- Что она рассказала об этом
Украинская актриса Ксения Мишина опубликовала нежное видео со своим 13-летним сыном Платоном в Instagram. Мама и сын сняли несколько кадров прогулки на фоне океана.
В ролике Мишина нежно обнимает своего сына и размышляет о прохождении жизненного пути. Актриса считает, что в жизни каждому нужно сделать несколько важных выборов.
"В жизни есть два важных решения: куда идти и кого взять с собой", — написала Ксения.
Судя по кадрам, актриса уже давно приняла свое решение — сын путешествует с ней очень часто, несмотря на учебу в Украине. В апреле Платону исполнится 14 лет, и он все реже появляется в соцсетях звезды. Поклонники обратили внимание на то, что сын Мишиной уже стремительно взрослеет, и ей необходимо задуматься о собственном счастье.
"Со временем первое решение ассимилируется со вторым, и главным станет "С кем?". И не столь важно, куда"
"Но сын вырастет, и нужно также и свою жизнь устраивать! Дети — это гости в нашей жизни"
"Самое ценное в мире — это наши дети"
О персоне: Ксения Мишина
Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".
