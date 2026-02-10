Укр
"Мне очень жаль": у Нади Дорофеевой серьезные проблемы со здоровьем

Элина Чигис
10 февраля 2026, 13:12
28
Надя Дорофеева рассказала, что с ней происходит.
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева приболела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофеева

Вы узнаете:

  • Надя Дорофеева переносит концерты
  • Что с ней случилось

Украинская известная певица Надя Дорофеева публично рассказала об ухудшении состояния здоровья.

На своей странице в соцсетях Надя сделала публикацию и объяснила, почему ей пришлось перенести еще один концерт, который должен был состояться 14 февраля в Варшаве.

видео дня

"Мне очень жаль, но пока что я восстанавливаюсь немного дольше, чем планировала. И врачи до сих пор запрещают мне любые физические нагрузки", – написала Дорофеева, но не рассекретила свой диагноз.

Надя Дорофеева отменила концерт в Варшаве
Надя Дорофеева отменила концерт в Варшаве / фото: скрин t.me, Надя Дорофеева

Переход Нади Дорофеевой на украинский язык

Певица недавно призналась, что с начала полномасштабной войны в Украине перешла на украинский язык в быту и творчестве. Она отметила, что наиболее ее пугало, как она сможет писать качественные песни на украинском языке.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / фото: instagram.com, Надя Дорофеева

"В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, я поняла, что полностью перехожу на украинский, и в своем творчестве также. У меня был дикий страх из-за песен Океана Эльзы. Я очень боялась писать на украинском, потому что наш украинский слушатель сильно обращает внимание на текст. Лично для меня эти песни поставили такую планку", - признавалась Дорофеева.

инфографика Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / инфографика: Главред

О персоне: Надя Дорофеева

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Надя Дорофеева
22:26

Свет становится дефицитом: новые графики отключений для Днепра и области на 10 февраляФото

22:24

Обновили графики отключений для Запорожской области - когда не будет света 10 февраля

21:59

РФ сократит число ударов и выберет новые цели для массированных атак – прогноз

