"Мне очень жаль": у Нади Дорофеевой серьезные проблемы со здоровьем

Вы узнаете:
- Надя Дорофеева переносит концерты
- Что с ней случилось
Украинская известная певица Надя Дорофеева публично рассказала об ухудшении состояния здоровья.
На своей странице в соцсетях Надя сделала публикацию и объяснила, почему ей пришлось перенести еще один концерт, который должен был состояться 14 февраля в Варшаве.
"Мне очень жаль, но пока что я восстанавливаюсь немного дольше, чем планировала. И врачи до сих пор запрещают мне любые физические нагрузки", – написала Дорофеева, но не рассекретила свой диагноз.
Переход Нади Дорофеевой на украинский язык
Певица недавно призналась, что с начала полномасштабной войны в Украине перешла на украинский язык в быту и творчестве. Она отметила, что наиболее ее пугало, как она сможет писать качественные песни на украинском языке.
"В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, я поняла, что полностью перехожу на украинский, и в своем творчестве также. У меня был дикий страх из-за песен Океана Эльзы. Я очень боялась писать на украинском, потому что наш украинский слушатель сильно обращает внимание на текст. Лично для меня эти песни поставили такую планку", - признавалась Дорофеева.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-террористки РФ, показалась с новым цветом волос. На своей странице в соцсетях предательница опубликовала серию снимков, на которых предстала в разных образах.
А также украинская певица и победительница Национального отбора на Евровидение-2026 LELÉKA сделала заявление о том, что хотела бы отдать кубок певцу Laud. Артистка отметила, что болела за Laud, ведь считает его прекрасным исполнителем и думала, что победит он.
Вас может заинтересовать:
- "Уже пережито": Елена Мозговая сделала громкое заявление о личном
- "Это мой грех": Иво Бобул заставил бывшую жену избавиться от ребенка
- "Нужно было заплатить мне": Зибров рассказал, почему не приехал на похороны Гиги
О персоне: Надя Дорофеева
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред