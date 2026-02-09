Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

20-летнему мужчине недавно диагностировали сахарный диабет.

Даша Малахова впервые рассказала о диагнозе сына / коллаж: Главред, фото: facebook.com/dasha.malakhova

Кратко:

Даша Малахова воспитывает двух сыновей

Один из сыновей ведущей попал в реанимацию

Украинская актриса и телеведущая Даша Малахова впервые рассказала о болезни своего 20-летнего сына. По ее словам, молодому мужчине недавно диагностировали сахарный диабет. Об этом Малахова написала на своей странице в Facebook.

"Реанимация, интенсивная терапия, диагноз... Не думаю, что в социальных сетях правильно освещать только хорошие и успешные дни, иначе создается впечатление, что жизнь может иметь однородный и привлекательный окрас у одних и сильно трясти других. Состояние моего старшего сына Матяша нормализуется, и я хочу сообщить, что мы познакомились с сахарным диабетом впервые и учимся с ним дружить", – написала Малахова.

Малахова добавила, что сын резко похудел до 50 килограммов при росте 175 см. Поэтому они решили сдать анализы, которые и показали высокий сахар.

"Сахар колебался между 12-32, что абсолютно критично, появился ацетон. С такими анализами одни говорили, что вот сейчас он впадет в кому, а другие – что все будет хорошо, если ехать сразу в больницу. Я не буду описывать то, что происходило, но скажу одно - если ваш ребенок теряет вес, бывает уставшим, не в себе, теряет фокус, бывает раздражительным, много пьет и особенно ночью часто ходит в туалет - сдавайте анализы на сахар. У Матяша не было ничего, кроме потери веса, поскольку, как и я, он долго чувствует себя хорошо - такая у нас с ним особенность организма", - отметила актриса.

Даша воспитывает двух сыновей от брака с мадьярским продюсером Чабой Бакошем - Матяша и Оливера. Сейчас она уже 10 лет в отношениях с избранником Сергеем.

О персоне: Даша Малахова Дарья Малахова - украинская актриса театра и кино, телеведущая, общественная деятельница, писательница, ресторатор. Основательница проекта "Картата Потата", школы Claris Verbis и благотворительного фонда Educare. Дочь основателя Киевского драматического театра на Подоле Виталия Малахова.

