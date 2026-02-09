Укр
Леся Никитюк раскрыла детали свадьбы с военным: "Видела свадебные платья"

Кристина Трохимчук
9 февраля 2026, 16:12
Леся Никитюк рассказала о подготовке к торжеству.
Леся Никитюк
Леся Никитюк выходит замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Известная украинская ведущая Леся Никитюк раскрыла детали подготовки к своей свадьбе с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Знаменитость призналась в комментарии программе "Тур зірками", что главное препятствие к торжеству — служба ее избранника.

Леся рассказала, что долгое время не могла представить себя невестой, но ощущение будущего праздника и перемен уже к ней пришло. Ведущая очень хочет свадьбу, но понимает, что трудно организовать торжество, пока любимый на службе.

Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук на крещении сына / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"Спланируем, конечно, настолько быстро, насколько Дмитрию будет разрешать его работа. Мы хотим свадьбу. Я никогда не думала о ней (свадьбе – прим. ред.). На самом деле мне всегда не хватало фантазии. Вот для других я видела свадебные платья, а себя очень долго не видела в них. А сейчас вот вижу", — намекнула Никитюк.

Также знаменитость рассказала, как на ее жизнь повлияло рождение сына Оскара. Молодая мама заявила, что никогда не чувствовала подобной любви.

"Я не думала, что любовь может обладать такой силой. Это неизвестная галактика для меня. Я благодарна Богу. Девочки, рожайте и не бойтесь, никого не слушайте", — призвала Леся Никитюк.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк - личная жизнь / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Леся Никитюк — свадьба

Ранее дизайнерка Эльвира Гасанова намекнула, что получила особый заказ от Леси Никитюк и будет шить для нее свадебное платье.

"Она сейчас пишет, что все, свадебное платье тоже шьем. Я говорю: "Да, супер", — рассказала Гасанова.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / инфографика: Главред

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

