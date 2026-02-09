"Уже пережито": Елена Мозговая сделала громкое заявление о личном

Вы узнаете:
Украинская известная продюсер и дочь легендарного певца Николая Мозгового – Елена Мозговая – сегодня, 9 февраля, празднует день рождения.
Как стало известно, знаменитости исполнилось 52 года.
По этому поводу Мозговая сделала публикацию, в которой рассказала о своей жизни и опыте.
"52 года... Но, глядя назад, сколько всего уже пережито... Есть ощущение, что сюжетов хватило бы и на три-четыре жизни", – написала Елена.
Также она призвала поздравлять ее через донаты в пользу ВСУ.
"Будем жить здесь и сейчас, не особо заглядывая в будущее... Война научила жить сегодня, радоваться мелочам и быть благодарной абсолютно за все", – добавила Мозговая.
Болезнь Елены Мозговой
Недавно украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая вернулась домой после десятидневного пребывания в больнице - ее положили в стационар неврологического отделения. Однако проблемы деятельницы со здоровье на этом, увы, не закончились и она снова приболела.
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
