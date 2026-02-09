"Уже пережито": Елена Мозговая сделала громкое заявление о личном

Елена Мозговая поразмышляла о своем возрасте.

Елена Мозговая рассказала о празднике / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая

Елене Мозговой исполнилось 52 года

Какими мыслями она поделилась

Украинская известная продюсер и дочь легендарного певца Николая Мозгового – Елена Мозговая – сегодня, 9 февраля, празднует день рождения.

Как стало известно, знаменитости исполнилось 52 года.

По этому поводу Мозговая сделала публикацию, в которой рассказала о своей жизни и опыте.

"52 года... Но, глядя назад, сколько всего уже пережито... Есть ощущение, что сюжетов хватило бы и на три-четыре жизни", – написала Елена.

Публикация Елены Мозговой / фото: скрин instagram.com, Елена Мозговая

Также она призвала поздравлять ее через донаты в пользу ВСУ.

"Будем жить здесь и сейчас, не особо заглядывая в будущее... Война научила жить сегодня, радоваться мелочам и быть благодарной абсолютно за все", – добавила Мозговая.

Елена Мозговая с дочерью / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Болезнь Елены Мозговой

Недавно украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая вернулась домой после десятидневного пребывания в больнице - ее положили в стационар неврологического отделения. Однако проблемы деятельницы со здоровье на этом, увы, не закончились и она снова приболела.

Елена Мозговая / инфографика: Главред

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

