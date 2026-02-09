"Осуждаю": Кондратюк резко высказался о скандале Русланы на Нацотборе

Продюсер озвучил свое мнение про Национальный отбор на Евровидение-2026.

Игорь Кондратюк про Нацотбор на Евровидение-2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Руслана, скрин из видео

Руслана в эфире призвала украинцев голосовать за LELEKA

Что об этом думает Игорь Кондратюк

Известный украинский продюсер и судья талант-шоу Игорь Кондратюк высказался о скандальном эпизоде Нацотбора на Евровидение-2026. Во время эфира член жюри, певица Руслана, прямо призвала голосовать за участницу из группы LELEKA. Пост об этом Кондратюк опубликовал в Facebook.

Продюсер неожиданно резко выступил в защиту своей коллеги по шоу-бизнесу. Он заявил, что осуждает тех, кто хейтит Руслану, и напомнил, что она уже делала подобный шаг на Нацотборе в прошлом.

"Не видел, но – осуждаю! Не смотрел Нацотбор на Евровидение (впервые за 10 лет, так получилось), но осуждаю тех, кто хейтит Руслану, агитировавшую за будущую (как оказалось!) победительницу этого Нацотбора. К слову, так же дерзко Руслана в свое время агитировала за Джамалу – и та победила на Евровидении!", — напомнил еврофанам Игорь.

Руслана - судья Нацотбора на Евровидение-2026 / фото: suspilne.media

Кондратюк также заявил, что член жюри любого конкурса имеет право высказывать свое субъективное мнение. Продюсер отметил, что согласен с выбором Русланы и тоже проголосовал бы за LELEKA.

"Я сам много лет был членом жюри разных талант-шоу и всегда говорил то, что хотел. В том числе высказывал свои очень субъективные мнения по поводу участников. Вы ведь помните? Если нет – спросите у продюсеров тех шоу. Но я таки посмотрел фрагментик, а именно – дайджест для голосования. И поймал себя на мысли, что я бы проголосовал именно за LELEKA... Остается ли украинка, которая много лет живет за границей, украинкой? 1000%! Никаких сомнений", — высказался Игорь Кондратюк.

Игорь Кондратюк / фото: instagram.com, Игорь Кондратюк

Скандал Русланы на Нацотборе 2026 — реакция Суспільного

На возмущение зрителей после финала Национального отбора отреагировал вещатель. Суспільне сделало официальное заявление, в котором защитило право Русланы высказать свои симпатии в сторону участницы LELEKA.

"Во время финала Нацотбора члены жюри делятся впечатлениями от выступлений артистов, дают как негативные, так и положительные комментарии. Среди других Руслана положительно отозвалась о выступлении LELEKA и призвала избрать именно ее. Такой комментарий не нарушает правила Национального отбора и является личной позицией Русланы", — заявил вещатель.

Руслана Лыжичко / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что во время финала украинского Национального отбора-2026 вспыхнул громкий скандал из-за члена жюри конкурса – Русланы Лыжичко. Артистка призвала отправить на Евровидение-2026 певицу LELÉKA, хотя в это время еще шло голосование з участников.

Также финалистка украинского Национального отбора на Евровидение-2026 певица Monokate отреагировала на победу LELÉKA и заявила, что ее результат был предсказуем. Также Monokate высказалась о своем проигрыше в конкурсе и заверила, что даже рада такому повороту.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

