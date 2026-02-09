Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Осуждаю": Кондратюк резко высказался о скандале Русланы на Нацотборе

Кристина Трохимчук
9 февраля 2026, 10:46
311
Продюсер озвучил свое мнение про Национальный отбор на Евровидение-2026.
Игорь Кондратюк про Нацотбор на Евровидение-2026
Игорь Кондратюк про Нацотбор на Евровидение-2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Руслана, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Руслана в эфире призвала украинцев голосовать за LELEKA
  • Что об этом думает Игорь Кондратюк

Известный украинский продюсер и судья талант-шоу Игорь Кондратюк высказался о скандальном эпизоде Нацотбора на Евровидение-2026. Во время эфира член жюри, певица Руслана, прямо призвала голосовать за участницу из группы LELEKA. Пост об этом Кондратюк опубликовал в Facebook.

Продюсер неожиданно резко выступил в защиту своей коллеги по шоу-бизнесу. Он заявил, что осуждает тех, кто хейтит Руслану, и напомнил, что она уже делала подобный шаг на Нацотборе в прошлом.

видео дня

"Не видел, но – осуждаю! Не смотрел Нацотбор на Евровидение (впервые за 10 лет, так получилось), но осуждаю тех, кто хейтит Руслану, агитировавшую за будущую (как оказалось!) победительницу этого Нацотбора. К слову, так же дерзко Руслана в свое время агитировала за Джамалу – и та победила на Евровидении!", — напомнил еврофанам Игорь.

Руслана - судья Нацотбора на Евровидение-2026
Руслана - судья Нацотбора на Евровидение-2026 / фото: suspilne.media

Кондратюк также заявил, что член жюри любого конкурса имеет право высказывать свое субъективное мнение. Продюсер отметил, что согласен с выбором Русланы и тоже проголосовал бы за LELEKA.

"Я сам много лет был членом жюри разных талант-шоу и всегда говорил то, что хотел. В том числе высказывал свои очень субъективные мнения по поводу участников. Вы ведь помните? Если нет – спросите у продюсеров тех шоу. Но я таки посмотрел фрагментик, а именно – дайджест для голосования. И поймал себя на мысли, что я бы проголосовал именно за LELEKA... Остается ли украинка, которая много лет живет за границей, украинкой? 1000%! Никаких сомнений", — высказался Игорь Кондратюк.

Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк / фото: instagram.com, Игорь Кондратюк

Скандал Русланы на Нацотборе 2026 — реакция Суспільного

На возмущение зрителей после финала Национального отбора отреагировал вещатель. Суспільне сделало официальное заявление, в котором защитило право Русланы высказать свои симпатии в сторону участницы LELEKA.

"Во время финала Нацотбора члены жюри делятся впечатлениями от выступлений артистов, дают как негативные, так и положительные комментарии. Среди других Руслана положительно отозвалась о выступлении LELEKA и призвала избрать именно ее. Такой комментарий не нарушает правила Национального отбора и является личной позицией Русланы", — заявил вещатель.

Руслана Лыжичко
Руслана Лыжичко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что во время финала украинского Национального отбора-2026 вспыхнул громкий скандал из-за члена жюри конкурса – Русланы Лыжичко. Артистка призвала отправить на Евровидение-2026 певицу LELÉKA, хотя в это время еще шло голосование з участников.

Также финалистка украинского Национального отбора на Евровидение-2026 певица Monokate отреагировала на победу LELÉKA и заявила, что ее результат был предсказуем. Также Monokate высказалась о своем проигрыше в конкурсе и заверила, что даже рада такому повороту.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Нацотбор на Евровидение 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Силы обороны зачистили от россиян Чугуновку и установили там флаг

Силы обороны зачистили от россиян Чугуновку и установили там флаг

11:43Война
РФ может выпустить до 32 баллистических ракет за атаку: эксперт оценил угрозу

РФ может выпустить до 32 баллистических ракет за атаку: эксперт оценил угрозу

11:22Война
В Украине завершается период сильных морозов: синоптик утешила "теплым" прогнозом

В Украине завершается период сильных морозов: синоптик утешила "теплым" прогнозом

10:48Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

"По-человечески": путинист Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии

"По-человечески": путинист Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

Последние новости

12:50

Потап удивил появлением с Настей Каменских - где они находятся

12:33

Мобильный оператор повышает тарифы: насколько больше придется платить украинцам

12:24

Когда Масленица 2026 в Украине: что можно и нельзя есть в эту неделю

12:19

Состоит всего из двух домов: в центре Львова есть улица с удивительной историей

12:06

Украинскую старшую школу перезагружают: что изменится для детей

Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – КоваленкоРакетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко
12:03

Ирина Билык публично высказала жалобу — премьер-министр ответила лично

11:57

Что делать с разбитыми горшками: семь гениальных идей для садаВидео

11:43

Силы обороны зачистили от россиян Чугуновку и установили там флагВидео

11:23

Китайский гороскоп на завтра 10 февраля: Кроликам - унижение, Петухам - неприятности

Реклама
11:22

РФ может выпустить до 32 баллистических ракет за атаку: эксперт оценил угрозу

10:50

В Харькове объявлен I уровень опасности: какая будет погода

10:48

В Украине завершается период сильных морозов: синоптик утешила "теплым" прогнозом

10:46

"Осуждаю": Кондратюк резко высказался о скандале Русланы на Нацотборе

10:40

"С глубокой скорбью": умер заслуженный артист Украины

10:34

РФ собирает авиационный кулак: что известно о подготовке нового удара по Украине

10:25

Радикальный эксперимент: семья полностью отказалась от продуктов из магазина

10:16

РФ усилит баллистические атаки: какие регионы окажутся под наибольшей угрозой

09:54

США перехватили разговор иностранной разведки, где фигурировало лицо из окружения Трампа

09:52

Россияне ударили дронами по Богодухову: погибла мать с ребенкомФото

09:32

Ночью РФ била по Одессе: погиб мужчина, два человека пострадалиФото

Реклама
09:22

"Было с самого начала понятно": Monokate разоблачила голосование на Нацотборе

09:10

Гороскоп на завтра 10 февраля: Овнам - расходы, Козерогам - развлечения

09:06

После 9 февраля станет легче: у трех знаков зодиака заканчивается черная полоса

08:54

Москва пошла на шаг, близкий к ядерной эскалациимнение

08:36

Zara окончательно уходит из Днепра, еще два города - под вопросом

08:26

"Несколько дней будут очень тяжелыми": украинцам грозит сильный холод без света - CNN

08:11

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:06

Премьер Британии Стармер может уйти в отставку уже на этой неделе - Bloomberg

08:06

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

06:53

Свет и тепло украинцам вернут быстрее: Зеленский объявил экстренные меры

06:39

Путин победит не столько Украину, сколько мировой порядок после Второй мировоймнение

04:41

На холодильник могли копить целый год: какими были цены на бытовую технику в СССР

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика и девочки за 59 с

03:50

Будет -25 и все засыплет снегом: названа дата резкого похолодания

03:33

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

03:32

Может ли Россия оккупировать Донбасс в 2026 году - военный оценил планы ПутинаВидео

02:30

Мужчина не верил в загробный мир пока не "умер": что нас ждет после смерти

01:53

Когда болеть за сине-желтых: Олимпийские игры-2026, расписание на 9 февраля

01:20

Громкие взрывы и пожары: Россия массово атаковала Одессу "шахедами", что известно

08 февраля, воскресенье
23:39

Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

Реклама
22:36

Есть комплексное решение: в Киеве запускают новые мощности генерации

22:04

Больше вреда, чем пользы: какие растения страдают от подкормки золойВидео

21:34

Контроль восстановлен: ВСУ зачистили важный населенный пункт на ЗапорожьеВидео

21:27

Гора котлет за копейки: исчезнут со стола за считанные минуты

21:03

Саботаж на Олимпиаде: первый день Игр в Италии пытались сорвать, что произошло

20:41

Украину накрывает морозное похолодание: ночью будет очень холодно

20:37

Отключение электроэнергии 9 февраля: украинцев предупредили о новых графиках

20:02

Темнота и холод охватили весь регион: в России объявили срочную эвакуацию

19:39

Не только смех: лучшие комедии для зимних вечеров

19:26

Измена без очевидных признаков: психолог раскрыла ТОП главных сигналов

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять