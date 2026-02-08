"По-человечески": путинист Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии

Михаил Ефремов сыграет главную роль в психологической драме "Без свидетелей".

Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии / коллаж: Главред, фото: t.me/pdmnews

Кратко:

Ефремов выйдет на сцену в конце марта

В спектакле играет дочь путиниста Никиты Михалкова

Российский актер-путинист Михаил Ефремов, который ранее высказывал желание воевать на стороне террористической РФ, выйдет на сцену театра режиссера-путиниста Никиты Михалкова впервые после освобождения из колонии. Об этом говорится на сайте театра.

25 и 26 марта актер сыграет главную роль в психологической драме "Без свидетелей" Никиты Михалкова и Александра Адабашьяна. Его партнершей по сцене стала дочь Никиты Михалкова - Анна Михалкова.

"История одной встречи, одного разговора и одной ночи. История в которой прошлое внезапно возвращается, заставляя героев заново прожить то, что, казалось, давно осталось позади", - рассказали о постановке в театре.

По словам режиссера Александра Адабашьяна, Ефремов готов к выходу на сцену, он полон энергии и ему интересно работать. У него нет никаких конфликтов с режиссером или партнершей Анной Михалковой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание "Подъем".

"По-человечески очень с ним спокойно всем", - отметил Адабашьян.

Ранее Главред сообщал, что Михаил Ефремов передумал разводиться с женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака.

Также журналисты раскрыли детали интрижки Ефремова с актрисой, которая моложе его на 20 лет. Пара скрывает свои отношения, но появилась вместе в неожиданном месте, оставив автографы поклонникам.

О персоне: Михаил Ефремов Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017), сообщает Википедия. Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре. Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля. Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером. Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина. "Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

