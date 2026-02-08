"Была человеком сцены": внезапно умерла украинская знаменитая актриса

Кратко:
- Наталья Омельчук умерла в 77 лет
- Как о ней отзываются коллеги
Заслуженная артистка Украины и знаменитость Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Наталья Омельчук умерла.
Как сообщили на официальной странице театра в соцсетях, пока неизвестно, почему умерла знаменитость.
"С глубокой скорбью сообщаем, что на 78-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка Украины, актриса театра Франко Наталья Омельчук. Она была частью творческой истории театра, человеком сцены, память о которой будет жить в наших спектаклях, воспоминаниях и сердцах. Искренне соболезнуем родным, близким и всем, кто разделяет эту боль. Светлая память", - написано в сообщении.
Напомним, Наталья Омельчук работала в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко с 1969 года. 57 лет знаменитость играла на сцене в разных спектаклях.
