"Была человеком сцены": внезапно умерла украинская знаменитая актриса

Актрисе было 77 лет.

Умерла Наталья Омельчук / коллаж: Главред, фото: facebook.com/frankotheatre/

Кратко:

Наталья Омельчук умерла в 77 лет

Как о ней отзываются коллеги

Заслуженная артистка Украины и знаменитость Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Наталья Омельчук умерла.

Как сообщили на официальной странице театра в соцсетях, пока неизвестно, почему умерла знаменитость.

"С глубокой скорбью сообщаем, что на 78-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка Украины, актриса театра Франко Наталья Омельчук. Она была частью творческой истории театра, человеком сцены, память о которой будет жить в наших спектаклях, воспоминаниях и сердцах. Искренне соболезнуем родным, близким и всем, кто разделяет эту боль. Светлая память", - написано в сообщении.

Напомним, Наталья Омельчук работала в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко с 1969 года. 57 лет знаменитость играла на сцене в разных спектаклях.

Наталья Омельчук / фото: facebook.com/frankotheatre/

