"Спи спокойно": жена молчуна Игоря Николаева сообщила о страшном горе

Юлия Проскурякова рассказала печальную новость.

https://stars.glavred.info/spi-spokoyno-zhena-molchuna-igorya-nikolaeva-soobshchila-o-strashnom-gore-10738688.html Ссылка скопирована

Юлия Проскурякова обратилась к поклонникам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

Вы узнаете:

У Юлии Проскуряковой умерла бабушка

Какими воспоминаниями она поделилась

Жена российского композитора Игоря Николаева, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, певица Юлия Проскурякова рассказала о тяжелой потере.

Как поделилась молчунья на своей странице в соцсетях, у нее умерла бабушка Надя в возрасте 90 лет. Женщина серьезно болела последние пять лет.

видео дня

"Бабушка Надя жила в своем доме на окраине Ревды. Работала в продуктовом магазине, у нее были козочки и гуси, которые бежали за мной и щипали за пятую точку. Всегда были собаки и кошки, которым она давала приют в своем доме. Род окнами огород с астрами и гладиолусами, картошкой, кустами малины и крыжовником. Железное ведро, в которое, если хочешь, можно справить нужду, баня с хозяйственным мылом, железный ручной умывальник и куча интересных занятий весь день", - вспомнила Проскурякова.

Юлия Проскурякова с бабушкой / фото: скрин instagram.com, Юлия Проскурякова

Певица отметила, что бабушка Надя многому ее научила.

"Бабушка Надя брала меня с собой в магазин. Говорила, что привела с собой помощницу. Там она научила меня считать на деревянных счетах! Это было так интересно!!! А еще она отпускала меня гулять на улицу с местными ребятами. Мы бегали до самого вечера и играли, то в казаки-разбойники, то в резиночки, то в прятки и догонялки. Перед сном хлеб с вареньем и теплый чай. Это было лучшее детство, и она была его воплощением…" — добавила артистка.

Бабушка Юлии Проскуряковой / фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

Также Проскурякова подчеркнула, что теперь у нее не осталось бабушек.

"Сегодня у меня закончилось детство: нет ни бабы Шуры, ни бабы Нади… Но воспоминания не умирают… Спи спокойно, моя любимая!" — написала Юлия.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известный журналист и телеведущий Константин Грубич вышел на связь с поклонниками и поделился, что состояние его здоровья ухудшилось. На своей странице в соцсетях Константин рассказал, что во время сдачи анализов и профилактических скринингов медики заподозрили отклонения от нормы.

А также украинский кинооператор Павел Лойко умер в возрасте 83 лет и, по словам, вдовы композитора Игоря Поклада Светланы, последние недели он с женой голодали и жили в холоде.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Игорь Николаев Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред