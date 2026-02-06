"Чертовщина это все": рэпер-путинист обвинил в развале своей семьи карты таро

Кратко:
- В 2025 году пара планировала завести еще пятого ребенка
- Джиган считает, что стресс Самойловой мог повлиять на ее решение развестись
Предатель Украины, рэпер-путинист Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, высказался о разводе с Оксаной Самойловой. Рэпер заявил российским пропагандистам, что надеется спасти союз с женой.
"Случилась беда в нашей семье, которую я, типо, должен преодолеть. Задача - сохранить семью, в первую очередь", - поделился музыкант.видео дня
По словам рэпера, в 2025 году пара планировала завести еще одного - пятого - ребенка, однако этого так и не случилось. Джиган предположил, что стресс Самойловой мог повлиять на ее решение развестись. Другой возможной причиной Джиган считает гадание на картах таро.
"Я упустил этот момент, но верить в какие-то расклады карт, когда тебе наваливают какие-то шарлатаны - это же ужас. Она начала жестко в это верить. Чертовщина это все", - подытожил артист.
Рэпер также добавил, что на протяжении 13 лет брака хранил верность любимой женщине.
"Я мог загулять, всё, что угодно, могло быть, но это не предательство. У меня никогда не было другой женщины, любовниц не было. Душой, сердцем, головой я не предавал. Мы друг друга любили, оно того не стоило", – подчеркнул Джиган.
Кстати, Джигана давно уже внесли в список "Миротворца" за распространение кремлевской пропаганды.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что путинистка Надежда Бабкина, которая особенно рьяно поддерживает убийства украинцев и военное нападение России на Украину, стала посмешищем в интернете.
Ранее также телепродюсер Алексей Гончаренко сообщил, что в дом, где он живет, попал российский дрон. Как рассказал продюсер , происшествие случилось 3 февраля во время массированного удара со стороны РФ по Киеву.
Вас также может заинтересовать:
- Дочь предателя Джигана предприняла попытки суицида — детали
- "Ущербным мужикам": жена предателя Джигана обберет его до нитки после развода
- Самойлова заберет все у путиниста-подкаблучника Джигана: лишится всего
О персоне: Джиган
Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе, сообщает Википедия. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред