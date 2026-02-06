"Чертовщина это все": рэпер-путинист обвинил в развале своей семьи карты таро

Джиган назвал неожиданную причину развода с Оксаной Самойловой.

Джиган назвал неожиданную причину развода с Оксаной Самойловой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джиган

Кратко:

В 2025 году пара планировала завести еще пятого ребенка

Джиган считает, что стресс Самойловой мог повлиять на ее решение развестись

Предатель Украины, рэпер-путинист Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, высказался о разводе с Оксаной Самойловой. Рэпер заявил российским пропагандистам, что надеется спасти союз с женой.

"Случилась беда в нашей семье, которую я, типо, должен преодолеть. Задача - сохранить семью, в первую очередь", - поделился музыкант. видео дня

По словам рэпера, в 2025 году пара планировала завести еще одного - пятого - ребенка, однако этого так и не случилось. Джиган предположил, что стресс Самойловой мог повлиять на ее решение развестись. Другой возможной причиной Джиган считает гадание на картах таро.

"Я упустил этот момент, но верить в какие-то расклады карт, когда тебе наваливают какие-то шарлатаны - это же ужас. Она начала жестко в это верить. Чертовщина это все", - подытожил артист.

Рэпер также добавил, что на протяжении 13 лет брака хранил верность любимой женщине.

"Я мог загулять, всё, что угодно, могло быть, но это не предательство. У меня никогда не было другой женщины, любовниц не было. Душой, сердцем, головой я не предавал. Мы друг друга любили, оно того не стоило", – подчеркнул Джиган.

Кстати, Джигана давно уже внесли в список "Миротворца" за распространение кремлевской пропаганды.

О персоне: Джиган Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе, сообщает Википедия. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.

