"Могли не проснуться": РФ уничтожила квартиру известного продюсера

- У Алексея Гончаренко сгорела квартира
- Родные продюсера не пострадали
Известный украинский телепродюсер Алексей Гончаренко сообщил, что в дом, где он живет, попал российский дрон.
Как рассказал продюсер на своей странице в соцсетях, происшествие случилось 3 февраля во время массированного удара со стороны РФ по Киеву. На кадрах видно, что квартира полностью разрушена.
"Эффект "Герань". Была спальня, а теперь Россия сделала нам террасу со свежим морозным воздухом и прекрасным видом", – написал Гончаренко.
Продюсер отметил, что во время обстрела дома никого не было и никто из его родных не пострадал.
"Могли и не проснуться, но дома никого не было. Все живы! Уже утром я увидел в Telegram-каналах видео, на котором спасатели тушили пожар в моей квартире", – добавил Алексей.
Также он уточнил, что прямой удар дрона пришелся на квартиру, которая расположена выше его, но огонь перебросился и на его жилье.
