"Могли не проснуться": РФ уничтожила квартиру известного продюсера

Элина Чигис
4 февраля 2026, 12:54
Семья Алексея Гончаренко не пострадала из-за обстрела.
Алексей Гончаренко
Алексей Гончаренко показал последствия удара / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Алексей Гончаренко

  • У Алексея Гончаренко сгорела квартира
  • Родные продюсера не пострадали

Известный украинский телепродюсер Алексей Гончаренко сообщил, что в дом, где он живет, попал российский дрон.

Как рассказал продюсер на своей странице в соцсетях, происшествие случилось 3 февраля во время массированного удара со стороны РФ по Киеву. На кадрах видно, что квартира полностью разрушена.

"Эффект "Герань". Была спальня, а теперь Россия сделала нам террасу со свежим морозным воздухом и прекрасным видом", – написал Гончаренко.

Продюсер отметил, что во время обстрела дома никого не было и никто из его родных не пострадал.

"Могли и не проснуться, но дома никого не было. Все живы! Уже утром я увидел в Telegram-каналах видео, на котором спасатели тушили пожар в моей квартире", – добавил Алексей.

Квартира Алексея Гончаренко сгорела
Квартира Алексея Гончаренко сгорела / фото: скрин видео facebook.com, Алексей Гончаренко

Также он уточнил, что прямой удар дрона пришелся на квартиру, которая расположена выше его, но огонь перебросился и на его жилье.

Секрет постельного белья в СССР: почему пододеяльники шили с дыркой в виде ромба

