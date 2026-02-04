"Могли не проснуться": РФ уничтожила квартиру известного продюсера

Семья Алексея Гончаренко не пострадала из-за обстрела.

https://stars.glavred.info/mogli-ne-prosnutsya-rf-unichtozhila-kvartiru-izvestnogo-prodyusera-10737911.html Ссылка скопирована

Алексей Гончаренко показал последствия удара / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Алексей Гончаренко

Кратко:

У Алексея Гончаренко сгорела квартира

Родные продюсера не пострадали

Известный украинский телепродюсер Алексей Гончаренко сообщил, что в дом, где он живет, попал российский дрон.

Как рассказал продюсер на своей странице в соцсетях, происшествие случилось 3 февраля во время массированного удара со стороны РФ по Киеву. На кадрах видно, что квартира полностью разрушена.

видео дня

"Эффект "Герань". Была спальня, а теперь Россия сделала нам террасу со свежим морозным воздухом и прекрасным видом", – написал Гончаренко.

Продюсер отметил, что во время обстрела дома никого не было и никто из его родных не пострадал.

"Могли и не проснуться, но дома никого не было. Все живы! Уже утром я увидел в Telegram-каналах видео, на котором спасатели тушили пожар в моей квартире", – добавил Алексей.

Квартира Алексея Гончаренко сгорела / фото: скрин видео facebook.com, Алексей Гончаренко

Также он уточнил, что прямой удар дрона пришелся на квартиру, которая расположена выше его, но огонь перебросился и на его жилье.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, запроданка Ани Лорак опубликовала видео, в котором предстала в открытом черном платье с разрезами, дополнив образ массивными золотыми серьгами. Но поклонники певицы не оценили ни ее новую песню, ни ее внешний вид, написав негативные комментарии.

А также финалист украинского нацотбора на Евровидение-2026 Khayat рассказал, что думает про Олега Винника, который сбежал в Германию в начале полномасштабной войны в Украине. Артист вспомнил, как Винник был членом жюри в шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ и жестко раскритиковал его.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред