Кейт Миддлтон сообщила о пополнении в королевской семье — детали

Принцесса поделилась радостной новостью.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Вы узнаете:

Семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон стала больше

Кто стал новым членом семьи

Британская принцесса Кейт Миддлтон во время визита на фабрику в Уэльсе проговорилась о пополнении в семье Уэльских. О событии сообщает Mirror.

Принцесса Уэльская посетила шерстяную фабрику и производителя джинсов, очаровав британцев своим ярким образом. Кейт появилась в пальто с красно-оранжевым принтом. Акцентную теплую вещь она сочетала с платьем цвета хаки с высоким горлом. Таким образом Миддлтон продемонстрировала стильный и яркий лук, которым можно вдохновиться для весенних образов.

Кейт Миддлтон - одежда / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Но самый милый момент произошел во время визита к семейной компании Hiut Denim, которая производит премиальные джинсы полностью британского производства. Во время разговора с владельцами предприятия их собака проявила живой интерес к монаршей гостье. Кейт, как известная любительница собак, не осталась равнодушной к питомцу. Во время общения с собакой она поделилась новостью — в семье Уэльских тоже случилось пополнение.

"Итак, у нас есть маленький щенок. Ему всего восемь месяцев, а Орле пять лет", — рассказала принцесса.

Собаки королевской семьи / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Собаки принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон очень любят собак породы кокер-спаниель. Ранее у них жил пес по имени Лупо, который умер в 2020 году. После кончины питомца пару поспешил утешить брат Кейт и подарил им спаниеля по кличке Орла, которая часто появляется на фото королевской семьи. В мае 2025 года она родила — предполагается, что питомец, о котором рассказала принцесса Уэльская, один из ее щенков.

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

