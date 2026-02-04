"Нервничаем страшно": дизайнер Зеленской рассказала правду о первой леди

Вы узнаете:
- Гасанова рассказала о нарядах Зеленской
- Берет ли она деньги с первой леди
Украинская дизайнер Эльвира Гасанова, которая отшивает одежду для первой леди Украины Елены Зеленской, не берет с нее денег.
Как рассказала Гасанова в интервью для Okay Eva, она очень хотела работать вместе с первой леди.
"Мы очень долго стучали, потому что еще после инаугурации я знала, кто стилист. И мы начали писать и предлагать, потому что на тот момент мы были одним из немногих украинских женских брендов, который шил всю костюмную группу. У нас было очень много костюмов, но не сложилось со стилистом. Она не выходила на связь, и мы решили: "Ну, нет, так нет". И все", – поделилась Эльвира.
Все же в 2022 году у Елены Зеленской появилась новая стилистка - основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская, которая и связалась с Гасановой.
"Мы находим ткань, утверждаем с ними образец, готовим первую примерку. Нервничаем страшно, едем на первую примерку – я, конструктор и еще там у нас была руководитель производства. Мы едем втроем. И госпожа Елена говорит: "Боже, как вас много", – вспомнила дизайнер.
Также Эльвира подчеркнула, что все костюмы, которые отшивают для жены президента, она ей дарит.
"Это полностью финансирование наше. Для меня это автоматически понятно", – отметила дизайнер.
Смотрите видео интервью Эльвиры Гасановой:
О персоне: Елена Зеленская
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
