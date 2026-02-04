"Нервничаем страшно": дизайнер Зеленской рассказала правду о первой леди

Эльвира Гасанова раскрыла детали сотрудничества с Еленой Зеленской.

https://stars.glavred.info/nervnichaem-strashno-dizayner-zelenskoy-rasskazala-pravdu-o-pervoy-ledi-10737845.html Ссылка скопирована

Елена Зеленская придерживается изысканного стиля / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Вы узнаете:

Гасанова рассказала о нарядах Зеленской

Берет ли она деньги с первой леди

Украинская дизайнер Эльвира Гасанова, которая отшивает одежду для первой леди Украины Елены Зеленской, не берет с нее денег.

Как рассказала Гасанова в интервью для Okay Eva, она очень хотела работать вместе с первой леди.

видео дня

"Мы очень долго стучали, потому что еще после инаугурации я знала, кто стилист. И мы начали писать и предлагать, потому что на тот момент мы были одним из немногих украинских женских брендов, который шил всю костюмную группу. У нас было очень много костюмов, но не сложилось со стилистом. Она не выходила на связь, и мы решили: "Ну, нет, так нет". И все", – поделилась Эльвира.

Елена Зеленская / фото: t.me, Елена Зеленская

Все же в 2022 году у Елены Зеленской появилась новая стилистка - основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская, которая и связалась с Гасановой.

"Мы находим ткань, утверждаем с ними образец, готовим первую примерку. Нервничаем страшно, едем на первую примерку – я, конструктор и еще там у нас была руководитель производства. Мы едем втроем. И госпожа Елена говорит: "Боже, как вас много", – вспомнила дизайнер.

Также Эльвира подчеркнула, что все костюмы, которые отшивают для жены президента, она ей дарит.

"Это полностью финансирование наше. Для меня это автоматически понятно", – отметила дизайнер.

Смотрите видео интервью Эльвиры Гасановой:

Елена Зеленская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певице-предательнице Лолите Милявской пришлось вызывать скорую помощь из-за проблем со здоровьем. Оказывается, причина в плохой привычке артистки - курении и теперь Лолита решила бросить курить.

А также известная актриса Ольга Сумская показала общее видео со своим бывшим мужем Евгением Паперным с гастролей. На кадрах артистка пошутила над дубленкой бывшего избранника, но он не обиделся.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред