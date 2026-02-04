Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Нервничаем страшно": дизайнер Зеленской рассказала правду о первой леди

Элина Чигис
4 февраля 2026, 09:19
44
Эльвира Гасанова раскрыла детали сотрудничества с Еленой Зеленской.
Елена Зеленская
Елена Зеленская придерживается изысканного стиля / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Вы узнаете:

  • Гасанова рассказала о нарядах Зеленской
  • Берет ли она деньги с первой леди

Украинская дизайнер Эльвира Гасанова, которая отшивает одежду для первой леди Украины Елены Зеленской, не берет с нее денег.

Как рассказала Гасанова в интервью для Okay Eva, она очень хотела работать вместе с первой леди.

видео дня

"Мы очень долго стучали, потому что еще после инаугурации я знала, кто стилист. И мы начали писать и предлагать, потому что на тот момент мы были одним из немногих украинских женских брендов, который шил всю костюмную группу. У нас было очень много костюмов, но не сложилось со стилистом. Она не выходила на связь, и мы решили: "Ну, нет, так нет". И все", – поделилась Эльвира.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / фото: t.me, Елена Зеленская

Все же в 2022 году у Елены Зеленской появилась новая стилистка - основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская, которая и связалась с Гасановой.

"Мы находим ткань, утверждаем с ними образец, готовим первую примерку. Нервничаем страшно, едем на первую примерку – я, конструктор и еще там у нас была руководитель производства. Мы едем втроем. И госпожа Елена говорит: "Боже, как вас много", – вспомнила дизайнер.

Также Эльвира подчеркнула, что все костюмы, которые отшивают для жены президента, она ей дарит.

"Это полностью финансирование наше. Для меня это автоматически понятно", – отметила дизайнер.

Смотрите видео интервью Эльвиры Гасановой:

Елена Зеленская
Елена Зеленская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певице-предательнице Лолите Милявской пришлось вызывать скорую помощь из-за проблем со здоровьем. Оказывается, причина в плохой привычке артистки - курении и теперь Лолита решила бросить курить.

А также известная актриса Ольга Сумская показала общее видео со своим бывшим мужем Евгением Паперным с гастролей. На кадрах артистка пошутила над дубленкой бывшего избранника, но он не обиделся.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Зеленская

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Елена Зеленская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Быстрого завершения войны точно не будет: политолог озвучил самый реалистичный сценарий

Быстрого завершения войны точно не будет: политолог озвучил самый реалистичный сценарий

09:34Война
РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

08:27Война
Украина готовит план "Б" на случай ненадежного мира: на что делает ставку Киев - Politico

Украина готовит план "Б" на случай ненадежного мира: на что делает ставку Киев - Politico

08:02Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 4 февраля: Быкам - обида, Змеям - конфликты

Китайский гороскоп на сегодня 4 февраля: Быкам - обида, Змеям - конфликты

Кота оставили у приюта с запиской, которая чуть не довела персонал до слез

Кота оставили у приюта с запиской, которая чуть не довела персонал до слез

РФ готовит крупное наступление на "крепостной пояс": в ISW назвали направления

РФ готовит крупное наступление на "крепостной пояс": в ISW назвали направления

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Последние новости

09:34

Быстрого завершения войны точно не будет: политолог озвучил самый реалистичный сценарий

09:19

"Нервничаем страшно": дизайнер Зеленской рассказала правду о первой леди

09:09

Исчезнет и не вернется: что залить в раковину, чтобы избавиться от запаха

09:02

Гололед, ветер и морозы: какой будет погода в Одессе и области 4 февраля

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

Верифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – КорсунВерифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – Корсун
08:27

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

08:22

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Отказ Индии от российской нефти: как работают файлы Эпштейнамнение

08:09

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Реклама
08:02

Украина готовит план "Б" на случай ненадежного мира: на что делает ставку Киев - Politico

06:52

Удар дронов по Одессе: есть "прилёты", вспыхнули пожары - что известноФото

06:30

Сметут вмиг: шикарный рецепт голубцов по-закарпатскиВидео

06:10

Путинские войска будут продолжать террор Украины?мнение

06:01

"Надругательство": Артема Пивоварова разнесли за выходку в оперном театреВидео

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки, пьющей кофе за 19 с

05:30

Вселенная откроет тайные двери: какие знаки зодиака сделают большой шаг вперед

05:04

Большинство ошибается годами: как правильно жарить рыбу

04:41

Секрет постельного белья в СССР: почему пододеяльники шили с дыркой в виде ромба

04:03

Гороскоп Таро на февраль 2026: Рыбам - триумф, Водолеям - прибыль, Козерогам - важные сделки

03:43

Какова на самом деле разница между казаками и чумаками - украинцы ошибались векамиВидео

Реклама
03:12

"Убьют" и одежду, и технику: 7 вещей, которые запрещено класть в стиральную машину

01:33

"Путин сдержал слово": Трамп впервые прокомментировал удар по энергетике Украины

01:03

Масштабы удивляют: где в Украине находится село, больше столицы ЕвропыВидео

00:01

Стартуют первые гонки: когда и где смотреть биатлон на Олимпиаде-2026 - расписание

03 февраля, вторник
23:47

Мирные переговоры: Белый дом определился со своими представителями в ОАЭ

22:56

Самый влиятельный после своего отца: в Ливии убили сына Муаммара Каддафи

22:27

"Ремонт займет значительное время": стратегическая ТЭЦ сильно повреждена после обстрелаФото

21:50

"Приехала скорая": что происходит с предательницей Лолитой Милявской

21:42

Графики изменены – как будут отключать свет в Днепре и области в среду, 4 февраляФото

21:27

3 ошибки в уходе за кожей, от которых нужно срочно отказаться

21:26

Трамп впервые отреагировал на нарушение Россией перемирия - что сказалВидео

21:22

"Снова российский обман": Зеленский ожидает реакции США на удары оккупантов

21:11

Света не будет волнами: графики отключений для Запорожской области на 4 февраля

20:48

Черкасскую область накроют жесткие графики отключений - когда не будет света 4 февраля

20:38

Вышел трейлер фильма о Майкле Джексоне: в главной роли – племянник поп-короляВидео

20:27

Рассада больше не вытягивается: домашний "коктейль" сделает ее толстой и крепкойВидео

20:03

Можно ли не включать режим полета на телефоне в самолете: ответ стюардессы

19:33

Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн - Минобороны

19:30

Доллар на распутье: как может измениться курс в ближайшее время, прогноз банкира

19:30

Тяжелая потеря: сын Грубича показался на могиле своей сестры

Реклама
19:10

РФ применили рекордное количество баллистических средств поражения по Украинемнение

19:02

Погибли 18-летние парень и девушка, много раненых: детали удара РФ по ЗапорожьюФотоВидео

19:01

Как быстро высушить волосы без света: действенный лайфхак от парикмахера

18:17

Три уровня гарантий безопасности: Рютте пояснил, как Запад защитит Украину после войны

18:11

Тропических попугаев заметили в Украине: как эти птицы выживают при -15°С

18:06

В США признали провал стратегии давления на Путина - что предлагают взамен

17:46

Какое второе название Луцка – историк сделал неожиданное открытиеВидео

17:42

Погодные опасности на Тернопольщине: синоптики сделали важное предупреждение

17:28

Самый короткий тест на IQ в мире: три простых вопроса, которые сбивают с толку

17:19

Сколько беженцев вернутся в Украину после войны - в ООН дали свой прогноз

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять