Больше не Белень: победительница "Холостяка" вышла замуж и сменила фамилию

Инна Белень поделилась радостной новостью.

Инна Белень свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень

Вы узнаете:

Инна Белень вышла замуж

Какую фамилию она взяла

Победительница "Холостяк-13" Инна Белень наконец смогла официально расписаться со своим любимым Иваном. Ранее паре отказывали в регистрации из-за первого брака Инны в другой стране. Радостной новостью девушка поделилась в Instagram.

Влюбленные, которые сейчас ждут своего первого ребенка, не смогли зарегистрировать свои отношения с первого раза. Инна очень хотела выйти замуж 02.02.2026 из-за красивой даты, но паре отказали из-за неработающей системы, которая должна была проверить расторжение ее брака в другой стране. Это сильно расстроило девушку, однако она призналась, что только еще больше утвердилась в желании сыграть свадьбу с любимым.

Инна Белень с мужем / фото: instagram.com, Инна Белень

"Я хочу официально быть семьей, и мне уже не важна дата, ведь главное — что я могу быть рядом со своим человеком", — заявила Белень.

Осуществить свою мечту она смогла уже на следующий день. Третьего февраля пара официально поженилась. Белень рассказала о событии в соцсетях и раскрыла, что сменила фамилию.

Инна Белень сменила фамилию / фото: instagram.com, Инна Белень

"03.02.2026. Наш день, наша дата, официальное начало нашей семьи. Наконец муж и жена", — написала Инна.

Как стало известно из опубликованного свидетельства о браке, теперь Белень будет носить фамилию мужа — Яковенко.

