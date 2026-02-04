Больше не Белень: победительница "Холостяка" вышла замуж и сменила фамилию

Вы узнаете:
- Инна Белень вышла замуж
- Какую фамилию она взяла
Победительница "Холостяк-13" Инна Белень наконец смогла официально расписаться со своим любимым Иваном. Ранее паре отказывали в регистрации из-за первого брака Инны в другой стране. Радостной новостью девушка поделилась в Instagram.
Влюбленные, которые сейчас ждут своего первого ребенка, не смогли зарегистрировать свои отношения с первого раза. Инна очень хотела выйти замуж 02.02.2026 из-за красивой даты, но паре отказали из-за неработающей системы, которая должна была проверить расторжение ее брака в другой стране. Это сильно расстроило девушку, однако она призналась, что только еще больше утвердилась в желании сыграть свадьбу с любимым.
"Я хочу официально быть семьей, и мне уже не важна дата, ведь главное — что я могу быть рядом со своим человеком", — заявила Белень.
Осуществить свою мечту она смогла уже на следующий день. Третьего февраля пара официально поженилась. Белень рассказала о событии в соцсетях и раскрыла, что сменила фамилию.
"03.02.2026. Наш день, наша дата, официальное начало нашей семьи. Наконец муж и жена", — написала Инна.
Как стало известно из опубликованного свидетельства о браке, теперь Белень будет носить фамилию мужа — Яковенко.
Последние новости шоу-бизнеса
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
