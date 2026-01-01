Елена Зеленская удивила прической для новогоднего фото с президентом - детали

Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев с Новым годом.

https://stars.glavred.info/elena-zelenskaya-udivila-pricheskoy-dlya-novogodnego-foto-s-prezidentom-detali-10728611.html Ссылка скопирована

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского и Елены Зеленской / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Зеленская

Вы узнаете:

Владимир и Елена Зеленские опубликовали традиционное новогоднее фото

Как выглядит пара

Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Новым годом. В Instagram появился традиционный снимок пары на фоне елки.

Для праздничного фото Елена Зеленская, как и обычно, выбрала сдержанный образ. Первая леди выглядела элегантно в блузке с вышивкой белым по белому и черных брюках. Настоящей изюминкой образа стала укладка — для Елены создали объемную прическу с боковым пробором. Волосы завили в мягкие кудри, а нежные, но акцентные серьги добавили праздничности.

видео дня

Владимир и Елена Зеленские - образы для новогоднего фото / фото: instagram.com, Елена Зеленская

На контрасте с луком жены президент появился в черной льняной вышиванке с синими и оранжевыми деталями. Зеленский не впервые выбирает для фото необычные рубашки. На этот раз на узоре вышиванки были изображены дикие и домашние животные. Как указано на сайте бренда, мир животных является отражением человеческого, а каждое существо играет свою роль в космическом порядке вещей. Стоимость вышиванки — 5 600 гривен.

Вышиванка Владимира Зеленского / фото: etnodim.ua

"Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам – тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех ценящих свободу и достоинство. Дальше вместе идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой. Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого. С Новым годом, дорогие украинцы!", — подписали фото Владимир и Елена Зеленские.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон получили еще больше влияния в королевской семье Великобритании. Теперь они смогут официально выдавать королевские ордера. Это еще один шаг постепенной подготовки пары к унаследованию трона.

Также украинский певец-воин Андрей Хлывнюк эмоционально высказался об открытии оккупантами "восстановленного" Мариупольского драмтеатра, который стал братской могилой для сотен мирных жителей. Мариупольский драмтеатр был разрушен российским авиаударом 16 марта 2022 года.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред