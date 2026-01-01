Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Елена Зеленская удивила прической для новогоднего фото с президентом - детали

Кристина Трохимчук
1 января 2026, 10:31
132
Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев с Новым годом.
Новогоднее поздравление Владимира Зеленского и Елены Зеленской
Новогоднее поздравление Владимира Зеленского и Елены Зеленской / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Зеленская

Вы узнаете:

  • Владимир и Елена Зеленские опубликовали традиционное новогоднее фото
  • Как выглядит пара

Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Новым годом. В Instagram появился традиционный снимок пары на фоне елки.

Для праздничного фото Елена Зеленская, как и обычно, выбрала сдержанный образ. Первая леди выглядела элегантно в блузке с вышивкой белым по белому и черных брюках. Настоящей изюминкой образа стала укладка — для Елены создали объемную прическу с боковым пробором. Волосы завили в мягкие кудри, а нежные, но акцентные серьги добавили праздничности.

видео дня
Владимир и Елена Зеленские - образы для новогоднего фото
Владимир и Елена Зеленские - образы для новогоднего фото / фото: instagram.com, Елена Зеленская

На контрасте с луком жены президент появился в черной льняной вышиванке с синими и оранжевыми деталями. Зеленский не впервые выбирает для фото необычные рубашки. На этот раз на узоре вышиванки были изображены дикие и домашние животные. Как указано на сайте бренда, мир животных является отражением человеческого, а каждое существо играет свою роль в космическом порядке вещей. Стоимость вышиванки — 5 600 гривен.

Вышиванка Владимира Зеленского
Вышиванка Владимира Зеленского / фото: etnodim.ua

"Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам – тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех ценящих свободу и достоинство. Дальше вместе идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой. Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого. С Новым годом, дорогие украинцы!", — подписали фото Владимир и Елена Зеленские.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон получили еще больше влияния в королевской семье Великобритании. Теперь они смогут официально выдавать королевские ордера. Это еще один шаг постепенной подготовки пары к унаследованию трона.

Также украинский певец-воин Андрей Хлывнюк эмоционально высказался об открытии оккупантами "восстановленного" Мариупольского драмтеатра, который стал братской могилой для сотен мирных жителей. Мариупольский драмтеатр был разрушен российским авиаударом 16 марта 2022 года.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Зеленская

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Елена Зеленская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ускоряет наступление на фронте: в ISW сообщили об опасных маневрах врага

РФ ускоряет наступление на фронте: в ISW сообщили об опасных маневрах врага

11:03Фронт
Взрывы и "прилеты" в 15 районах: РФ ударила по Украине сотнями беспилотников

Взрывы и "прилеты" в 15 районах: РФ ударила по Украине сотнями беспилотников

10:28Украина
Сильные пожары в местах "прилетов": РФ массированно ударила по двум областям

Сильные пожары в местах "прилетов": РФ массированно ударила по двум областям

09:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там было

Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там было

Высыхает на глазах: 82-летняя Регина Дубовицкая напугала Сеть

Высыхает на глазах: 82-летняя Регина Дубовицкая напугала Сеть

Солнечные панели больше не нужны: новое устройство клеят прямо на стены

Солнечные панели больше не нужны: новое устройство клеят прямо на стены

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

Последние новости

11:03

РФ ускоряет наступление на фронте: в ISW сообщили об опасных маневрах врага

11:01

"Ну Голливуд": Сергей Танчинец рассекретил свадьбу и показал невесту в мини

10:31

Елена Зеленская удивила прической для новогоднего фото с президентом - детали

10:28

Взрывы и "прилеты" в 15 районах: РФ ударила по Украине сотнями беспилотников

10:15

Собрали впечатляющую сумму: кто стал победителем "Танцев со звездами"

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
09:24

Сильные пожары в местах "прилетов": РФ массированно ударила по двум областямФото

08:18

В РФ прилеты после массированных ударов: горят нефтебазы в двух областяхВидео

08:10

Буратино из Белого домамнение

06:10

Будут ли США участвовать в потенциальной войне против Ирана или лишь позволят это Израилю?мнение

Реклама
05:38

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

04:51

Микроволновка не нужна: хитрый способ, как быстро размягчить масло

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке хомячка за 51 секунду

03:30

Белые или коричневые: какие яйца действительно лучше и полезнее

02:46

Опасно для труб: какой алкоголь нельзя выливать в раковину

02:26

Цены рванут вверх: как изменится стоимость борщевого набора в 2026 году

01:55

Что на самом деле означают цифры на батарее: простой способ сэкономить на отоплении

01:30

"Это такая ревность": Бурмака раскрыла детали отношений с загадочным возлюбленным

01:26

Под ударом энергетика: РФ цинично атаковала Одесскую область за несколько минут до Нового года

01:01

Как понять, что коту холодно: эксперты назвали лучшую температуру для котов

31 декабря, среда
23:47

Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины: новогоднее обращение Зеленского

Реклама
23:37

Какой популярный продукт смертелен для кота - удивит даже опытных хозяевВидео

22:51

Даже Toyota уже не та: какие модели авто ни в коем случае не стоит покупать

22:17

Цена порадует украинцев уже в январе - какая категория продуктов подешевеет на 10-15%

22:16

Трамп "набросился" на Путина из-за лжи об атаке Украины на его резиденцию

22:13

В "Щедрике" скрыто праукраинское слово - историк раскрыл его забытое значениеВидео

21:33

За часы до Нового года: РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, что известно

21:15

С XVIII носил имя российской императрицы - какой город Украины сменил пять названий

20:59

Сырский раскрыл, сколько оккупантов украинские воины обезвредили в 2025 году

20:02

В Украине после Нового года резко перепишут цены на яйца - сколько будут стоить

19:52

Враг активно штурмует село на Запорожье и пытается полностью оккупировать его

19:36

Почти сутки без света - в Киеве могут ужесточить графики отключений, какая причина

19:35

Почему 1 января нельзя долго спать: какой церковный праздник

19:30

Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации

19:15

Отключение света 1 января: в Укрэнерго рассказали, будут ли ограничения в четверг

19:10

В Украине нет области – Донбасс: что хочет Путинмнение

18:42

Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там былоВидео

18:33

"Верим в мир": Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом

18:32

Победительница "Холостяка" Надин рассказала о страданиях

18:14

В огне НПЗ, терминалы и базы РФ: Силы обороны провели серию точных ударовВидео

18:13

"ПОШТОРГ": как работает компания, какие товары предлагает и что нужно знать покупателю новости компании

Реклама
18:00

Естественная красота: Екатерина Усик показала, как выглядит с утра без макияжа

17:45

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

17:28

"Еле откачали": Кадырова срочно госпитализировали в Москве, что известно

17:28

Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

17:21

Влюбленные Даниэль Салем и Lida Lee приняли серьезное решение - детали

17:20

"Звучали оскорбления из-за национальности": В Польше группа нападавших жестоко избила украинца

16:57

Доллар и евро резко подешевели в начале года: новый курс валют на 1 января

16:27

"Мы хотим устроить бой": Усик назвал сроки нового поединка

15:46

Трамп обозвал Келлога "идиотом" из-за слов о Зеленском - что он сказал

15:34

"Нож в сердце": близкий друг Каменских раскрыл истинное желание пары

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять