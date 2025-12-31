Передал полномочия Уильяму и Кейт: королевскую семью ждут перемены

Принц Уильям и Кейт Миддлтон получат важные полномочия.

https://stars.glavred.info/peredal-polnomochiya-uilyamu-i-keyt-korolevskuyu-semyu-zhdut-peremeny-10728275.html Ссылка скопирована

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Вы узнаете:

Принц Уильям и Кейт Миддлтон получили больше власти

О чем распорядился король Чарльз

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон получили еще больше влияния в королевской семье Великобритании. Теперь они смогут официально выдавать королевские ордера. Как сообщают E! News, это еще один шаг постепенной подготовки пары к унаследованию трона.

С весны 2026 года принц и принцесса Уэльские получат право публично поддерживать бренды, которыми пользуется королевская семья. Королевский ордер выдается поставщикам двора, которые предоставляют услуги монархии на протяжении пяти из последних семи лет. Это повышает престиж производителей и дает им право использовать королевскую символику в коммуникации с клиентами.

видео дня

Кто станет королем Великобритании / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Король Чарльз активно выдает королевские ордера — в последнее время их получили более 600 британских компаний. Будущие король и королева Великобритании присоединятся к этому процессу и будут продолжать поддержку предпринимателей.

Напомним, что ранее в этом году принц Уильям и Кейт Миддлтон получили специальные титулы и расширяют свои полномочия, а также готовят своих детей (принца Джорджа и принцессу Шарлотту) к их будущим ролям в королевской семье.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский певец-воин Андрей Хлывнюк эмоционально высказался об открытии оккупантами "восстановленного" Мариупольского драмтеатра, который стал братской могилой для сотен мирных жителей.

Также украинский ведущий и блогер Слава Демин высказался об очередном скандале вокруг Насти Каменских. По словам Славы, мечта Каменских о популярности в Латинской Америке требует времени, а пока ей придется довольствоваться небольшими концертами и корпоративами.

Вас может заинтересовать:

Про персону: принц Уильям Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред