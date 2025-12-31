Укр
Передал полномочия Уильяму и Кейт: королевскую семью ждут перемены

Кристина Трохимчук
31 декабря 2025, 06:00
Принц Уильям и Кейт Миддлтон получат важные полномочия.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон получили еще больше влияния в королевской семье Великобритании. Теперь они смогут официально выдавать королевские ордера. Как сообщают E! News, это еще один шаг постепенной подготовки пары к унаследованию трона.

С весны 2026 года принц и принцесса Уэльские получат право публично поддерживать бренды, которыми пользуется королевская семья. Королевский ордер выдается поставщикам двора, которые предоставляют услуги монархии на протяжении пяти из последних семи лет. Это повышает престиж производителей и дает им право использовать королевскую символику в коммуникации с клиентами.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с семьей
Кто станет королем Великобритании / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Король Чарльз активно выдает королевские ордера — в последнее время их получили более 600 британских компаний. Будущие король и королева Великобритании присоединятся к этому процессу и будут продолжать поддержку предпринимателей.

Напомним, что ранее в этом году принц Уильям и Кейт Миддлтон получили специальные титулы и расширяют свои полномочия, а также готовят своих детей (принца Джорджа и принцессу Шарлотту) к их будущим ролям в королевской семье.

принц Уильям

Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

