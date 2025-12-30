"Моя группа сыграла последний концерт": Хлывнюк высказался про циничное преступление РФ

Российские оккупанты решили снова открыть Мариупольский драмтеатр.

https://stars.glavred.info/moya-gruppa-sygrala-posledniy-koncert-hlyvnyuk-vyskazalsya-pro-cinichnoe-prestuplenie-rf-10728272.html Ссылка скопирована

Андрей Хлывнюк про Мариупольский драмтеатр / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Андрей Хлывнюк

Вы узнаете:

Оккупанты открыли Мариупольский драмтеатр

Как отреагировал лидер группы "Бумбокс"

Украинский певец-воин Андрей Хлывнюк эмоционально высказался об открытии оккупантами "восстановленного" Мариупольского драмтеатра, который стал братской могилой для сотен мирных жителей. На своей странице в Facebook лидер группы "Бумбокс" рассказал личную историю, связанную с этим местом.

Мариупольский драмтеатр, служивший укрытием для около 300 человек, включая детей, был разрушен российским авиаударом 16 марта 2022 года. После полной оккупации города захватчики решили "восстановить" его и вновь использовать как площадку для культурных мероприятий, цинично стирая память о погибших украинцах.

видео дня

Андрей Хлывнюк - Бумбокс / скрин из видео

Хлывнюк напомнил, что именно "Бумбокс" сыграл последний концерт в театре перед началом полномасштабного вторжения, и почтил память жертв российской армии.

"К сожалению, случилось так, что моя группа в 2022 году сыграла последний концерт перед разрушением россиянами драмтеатра Мариуполя. Во время абсолютно варварской бомбардировки, в здании театра искали спасения около трехсот человек. И теперь, вдумайтесь, оккупанты с помпой открывают "театр на крови", как будто ничего не произошло, будто этих людей не было совсем. Вечная память невиновным жертвам российского режима", — заявил артист.

Андрей Хлывнюк - ВСУ / instagram.com/andriihorolski

Певец отметил циничность действий российских захватчиков и призвал поддерживать Вооруженные Силы Украины.

"Поддерживайте вооруженные силы Украины, это единственное, что отделяет нас от безумной империи бесправия и зла", — высказался Хлывнюк.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известный украинский ведущий и блогер Слава Демин высказался об очередном скандале вокруг Насти Каменских. Он отреагировал в Telegram-канале на переход артистки на русский язык в соцсетях и оценил перспективы в карьерах Потапа и Насти.

Также звезда шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская впервые за долгое время опубликовала фото с сыном и дочерью от покойного боксера Вячеслава Узелкова. Не обошлось и без шуток — в комментариях заметили, что Марина явно уделяет больше внимания на снимках сыну.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк - вокалист и автор текстов группы "Бумбокс", служащий ВСУ, сообщает Википедия. В начале полномашстабной войны в Украине вступил в ряды территориальной обороны, затем стал оператором дрона. Был ранен. Имеет орден "За мужество" III степени. Исполнил украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина", которая стала одним из негласных символов украинского сопротивления и "завирусилась" в социальных сетях по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред