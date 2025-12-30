Боржемская показалась со взрослыми детьми от покойного Узелкова - детали

Вы узнаете:
Известная тренерка и звезда шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская впервые за долгое время опубликовала фото с сыном и дочерью от покойного боксера Вячеслава Узелкова. В Instagram знаменитость показала атмосферу семейного праздника.
Боржемская воспитывает 16-летнего сына Роберта и 13-летнюю дочь Оливию, родившихся в браке с Вячеславом Узелковым. В рождественской фотосессии звездная мама демонстрирует любовь и нежность к детям: на снимках Марина обнимает их, целует и с теплотой смотрит на них.
Для фотосессии семья выбрала схожие образы — светлый верх, джинсы и удобную обувь. Видно, как подросли дети: Роберт стал почти на голову выше матери, а Оливия уже практически догнала ее по росту. Сын также удивил поклонников ярким блондом.
Не обошлось и без шуток — в комментариях заметили, что Марина явно уделяет больше внимания на снимках сыну. Она постоянно одаривает Роберта нежными взглядами и старается быть поближе к нему.
"Сыночка присыночка"
"Интересное распределение внимания в семье"
"Мариночка, как быстро дети растут! Я не узнала вашего сына"
"Красивая семья, чужие дети быстро растут"
О персоне: Марина Боржемская
Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".
В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.
Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.
